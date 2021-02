Las preguntas y respuestas que nos deja el capítulo 8 de ‘WandaVision’

Ok. Nos estamos acercando al final. El capítulo 8 de ‘WandaVision’, perfectamente titulado ‘En el episodio anterior’, nos da bastante contexto para algunas preguntas que teníamos. Con tanto contenido, es fácil perderse en algunas de las respuestas que entrega. Así que hemos recopilado las principales en este artículo, para que estés preparado para la conclusión de la serie en una semana.

Lo que ‘WandaVision’ nos respondió

El pasado de Agatha

La magia no es poco común en el universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, hasta hace poco, el único contacto que teníamos con este tipo de poder en la tierra había sido con personajes como Stephen Strange. El capítulo 8 de ‘WandaVision’ nos deja varias cosas claras: Agatha es un ser bastante más viejo de lo que su edad aparenta, pero la versión que vemos lleva un buen tiempo en el mundo. No solo esto, sino que queda claro su rol como villana al descubrir que ella ha estado experimentando con ‘tipos de magia prohibida’ y que esto ocasionalmente la llevó a asesinar a su madre.

Agatha no fue la responsable de WestView (ni tampoco Mephisto)

A estas alturas es fácil descartar cualquier teoría que se tuviera sobre Mephisto. Queda claro que todo lo que ha ocurrido en Westview ha sido responsabilidad de Wanda. El capítulo termina de descartar la idea de que fue un factor externo el responsable de la creación del pueblo o de incluso tentarla a usar sus poderes para hacerlo. Lo que Agatha nos dice es que ella también ‘percibió’ la magia de Wanda y el motivo por el que decidió ingresar fue para descubrir la raíz de los poderes de Wanda, descartando cualquier tipo de trampa o manipulación.

Por qué las comedias (y el acento que va y viene)

WandaVision responde la razón por la que los primeros episodios de la serie están en formato de comedia. Al parecer su protagonista tiene una fascinación con la TV y, en particular, con las series de comedia. Una tradición su familia era verlas (de hecho, en el cofre que tiene los DVD de algunas vemos referencias que serán utilizadas en el show como ‘Love Lucy’, ‘Embrujada’ o ‘Malcolm in the Middle’).

Esto, también responde la razón por la que el acento de Wanda viene y desaparece en la historia. Al parecer ella practicaba inglés con su familia y fue viendo estas historias que aprendió el idioma. Por supuesto, ‘WandaVision’ sabe cómo tomar esta inconsistencia a manera de broma.

La piedra no le dio los poderes, solo los activó

Hasta el momento pensábamos que había sido la piedra del infinito la que había dado los poderes a Wanda. Pero el capítulo nos cambia el discurso y nos revela que ella siempre había tenido potencia infinito. La bomba de Stark Industries que calló en su casa no se activó debido a que ella utilizó un ‘hechizo de probabilidad’ sin darse cuenta. El contacto con la piedra del infinito al parecer lo que hizo fue despertar o incluso ampliar el potencial que tenía Wanda inicialmente.

Wanda no se llevó el cadáver de Vision

S.W.OR.D mintió desde el principio. Contrario a lo que habían dicho, no solo Wanda no se llevó el cadáver de Visión, sino que además su visita solo tenía como propósito el darle al héroe un entierro honorable. De hecho más adelante, en la escena post créditos, descubrimos que la organización todavía tiene al Sintezoide y lo ha reconstruido y programado en lo que parece ser la visión de ‘Anti-Visión’ del MCU.

Lo que ‘WandaVision’ no respondió

¿Visiones del futuro?

Uno de los mejores momentos del capítulo de WandaVision está en la escena en la que conocemos el momento en el que ella ‘adquirió’ sus poderes. Es un momento visualmente interesante, porque ella tiene visión que le muestra una figura que es extrañamente cercana a la silueta de la Bruja Escarlata en los cómics. Considerando que ahora sabemos que este nombre es el que se le da a una leyenda capaz de controlar la ‘magia del caos’, nos deja la pregunta de si se trata de una visión del futuro o tan solo una imagen visual para emocionar los fans de los cómics.

¿Qué pasó con Mónica?

El episodio anterior cerró con Mónica siendo descubierta por ‘Fake-tro’. En este capítulo descubrimos que no, no es Mephisto, sino una ilusión que le permite ver todo lo que él ver. Pero esto no responde una pregunta mayor ¿Qué pasó con Mónica y dónde se encuentra en estos momentos? Wanda y Vision deberán tener todo el apoyo necesario en el siguiente capítulo para enfrentarse a Anti-Vision y Agatha.

