La serie de The Continental, el hotel de John Wick, ya tiene su primer tráiler

A pesar de que John Wick 4 es, en teoría, la última película que recibiremos del Baba Yaga no es el final del camino para la franquicia. Justo esta semana se lanzó el primer adelanto del tráiler de The Continental, un nuevo spin off que se centrará en los eventos del famoso hotel de asesinos.

Por ahora los detalles sobre el show no han sido confirmados, pero el adelanto parece indicar que la serie servirá como una especie de ‘antología’, comenzando con el año 1970 y contando la historia de cómo se fundó el hotel. El primer tráiler también nos promete entregar el mismo nivel de acción que caracterizó a la franquicia de John Wick, junto con algunos rostros que los fans de la TV reconocerán como Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb y Peter Greene.

The Continental ha sido descrito como un ‘evento a tres partes’. No es claro si esto significa que la serie será contada a través de diferentes temporadas o que la historia se dividirá dentro tres ‘capítulos’ en la misma temporada. También puede significar que veremos tres diferentes versiones del Continental, lo que tiene sentido pues en las películas vimos que existen otras sedes del Hotel en París, Casablanca y Osaka.

La serie de The Continental será transmitida en los Estados Unidos a través de la plataforma de streaming Peacock. En Latinoamérica no tenemos el servicio, así que lo único que podemos esperar es que la serie sea tan popular que alguna otra plataforma de contenido compre los derechos de transmisión para nuestra región. También es la razón por la que, por desgracia, no contamos con una versión subtitulada del adelanto.

Tampoco contamos, por ahora, con una fecha para el lanzamiento de la serie o un número de capítulos. Con algo de suerte ahora que tenemos el primer adelanto nuevos detalles del proyecto serán revelados en el futuro.

No es el único proyecto que quiere continuar explorando el mundo de John Wick. Además de The Continental. También está en producción una película llamada Ballerina protagonizada por Ana de Armas. La historia al parecer tomará lugar entre los eventos de John Wick 3 y John Wick 4, con una asesina perteneciente a la Ruska Roma y que, en teoría, apareció en el tercer filme cuando el Baba Yaga visitó a su familia para utilizar su salvoconducto y viajar hasta el Continental de Casablanca.

