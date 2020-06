La serie animada de ‘Cuphead’ nos da un primer vistazo

Un teaser de la serie de 'Cuphead' para Netflix se entregó a través de la cuenta NXOnNetflix, que es el hogar de muchos de los anticipos que llegan de la plataforma.

En lo que a series originales se refiere, Netflix está siendo bastante agresivo. Ahora que sabe que ni los héroes de Marvel, ni los personajes de Warner están permitidos, la plataforma de streaming ha fijado sus ojos en adaptaciones alternas. Por ejemplo, ayer se anunció que será el hogar de un anime de ‘Cyberpunk 2077’ dirigido por Studio Trigger. Pero esta no es la única serie inspirada en un videojuego que llegará a la plataforma. Una serie animada de ‘Cuphead’ también aterrizará pronto en Netflix y hoy tuvimos un primer vistazo a ella.

El teaser se entregó a través de la cuenta NXOnNetflix, que es el hogar de muchos de los anticipos que llegan de la plataforma, nos presenta al equipo detrás de la serie animada. También nos introduce a a las voces de sus dos protagonistas y, más importante, nos da un adelanto del tipo de animación que podemos esperar de la adaptación.

Take an inside peek at the intricate, nostalgic design of The Cuphead Show! pic.twitter.com/EF0kpAi973

— NX (@NXOnNetflix) June 26, 2020