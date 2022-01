La secuela de Black Panther vuelve a parar su rodaje

Los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel no pueden esperar por una nueva entrega de la productora. Este año, los fanáticos esperan el lanzamiento de varias películas, nuevas y secuelas del universo de superhéroes. Sin embargo, para todos aquellos que esperan con ansias Black Panther: Wakanda Forever este año, lamentamos decirles que su rodaje fue detenido de nuevo.

Esta vez la producción tuvo que ser detenida, a causa de un brote de COVID-19 en el set. Según comenta Hollywood Reporter una de las actrices contagiadas con la sepa Omicrón es Lupita Nyong’o quien repite su papel de Nakia en esta secuela. Sin embargo, la productora espera reanudar el rodaje en tan solo una semana, esto, dependiendo de la evolución de Nyong’o y otros trabajadores de producción que se encuentran contagiados.

Esta es quizás, la producción que más obstáculos ha tenido que afrontar, al menos en cuanto a producción. Cuando la secuela se había empezado a rodar, su protagonista Chadwick Boseman falleció de manera inesperada. Entonces, el guion tuvo que ser modificado de tal manera que su hermana en la película (Shuri) tuviera más protagonismo.

Después de esto, la actriz Letitia Wright quien interpreta a Shuri, en agosto de 2021, sufrió un accidente en el set de la película. Al realizar una acrobacia para Black Panther 2, Wright sufrió una fractura de hombro y una pequeña conmoción cerebral; las escenas que no requerían su presencia se siguieron filmando, pero finalmente, la producción tuvo que ser detenida.

Cuando Wright se recuperó, surgieron rumores de que la película no podría seguir su curso ya que la actriz, en su posición antivacunas, no podría ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, en enero de este año, Wright finalmente volvió al set y se reanudó el rodaje de Wakanda Forever. Ahora, la película tuvo que ser pospuesta por el COVID-19. No obstante, el director Ryan Coogler, espera que la pausa no dure más de una semana.

Debido a todos estos percances que ha tenido la Black Panther II, la fecha de lanzamiento tuvo que ser modificada una vez, sin embargo, Disney, espera mantener la fecha de estreno actual, la cual sería el próximo 11 de noviembre.

Imagen: Black Panther