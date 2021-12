Los estrenos más esperados de Marvel en el 2022

Marvel cerró el año de la mejor manera. Spider -Man: No Way Home dejó expectativas altas frente a lo que sigue en el Universo Cinematógrafico de Marvel (MCU). Por otro lado, la serie Hawkeye está ampliando nuestro panorama de lo que está preparando la productora para el próximo año.

Hemos visto héroes luchar contra su lado oscuro como Bruce Banner y Hulk pero un héroe que también sea un villano que mata por instinto, es algo totalmente nuevo. Esta, es la historia que nos muestra el tráiler de Morbius, la primer película de Marvel del 2022 que se estrenará el próximo 28 de enero.

Uno de los personajes favoritos de Stan Lee era Doctor Strange, aunque su deseo era llevar a este hechicero al cine en los 80’s, no fue la mejor opción por la faltade tecnología para efectos especiales. En el 2016 cuando vimos por primera vez a Strange, el mundo Cinematógrafico ya contaba con los efectos suficientes para mantener el Multiverso que llegó con él.

Ahora, el tráiler de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la próxima entrega de este hechicero, nos muestra la ruptura del tiempo y espacio que se genera cuando se intenta hacer un hechizo. En esta alteración, vemos un posible alter ego de Strange. La película se estrenará el próximo 26 de mayo de 2022.

La última vez que vimos una película sobre Thor, fue en el 2017 en el largometraje Thor: Ragnarok. Ahora, el 8 de julio de 2022, veremos una nueva entrega del Dios del trueno,Thor: Love and Thunder. Según el tráiler podemos ver que en esta nueva aventura está acompañado de Star- Lord y Rocket, los guardianes de la galaxia que aún están en el planeta.

Sin duda, esta entrega promete algo diferente del MCU, aunque el romance compone las historias, no es el tema central que al parecer si tendrá gran protagonismo en la nueva entrega de Thor.

Después de la muerte de Chadwick Boseman, nos quedan dudas sobre quien ocupará su puesto, sin embargo, Kevin Feige ya aseguró que no habrá un actor nuevo en su lugar. Todas las hipótesis apuntan a que Shuri, la hermana de Pantera Negra será la nueva líder de Wakanda en Black Panther: Wakanda Forever, que se estrenará el 11 de noviembre del próximo año.

Otras entregas que llegan el próximo año son:

Ms. Marvel Temporada 1 en Disney Plus, aún no se conoce la fecha exacta, pero se sabe que podremos verla en verano del 2022 (entre junio y septiembre)

La película animada de Spider Man vuelve con Spider-Man: Un Nuevo Universo 2, el 7 de octubre del 2022.

Por último, veremos un especial de televisión que llegará a Disney Plus en diciembre del 2022 titulado The Guardians of Galaxy Holiday Special.

Imagen: Marvel