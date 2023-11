La próxima película de ‘The Karate Kid’ tendrá a Ralph Macchio y Jackie Chan

Dos generaciones de ‘The Karate Kid’ se reunirán en la próxima película de la franquicia con el anuncio de que Ralph Macchio y Jackie Chan regresarán para la cinta. El anuncio oficial lo realizaron ambos actores a través de un video. El video también confirma que en estos momentos se está buscando a un actor para que protagonice la cinta, con miras a que el próximo ‘Karate Kid’ sea de nacionalidad china.

La nueva película de la franquicia sin duda será un experimento diferente. De acuerdo a lo que sabemos el filme quiere fusionar la mitología de las dos sagas de películas: la trilogía original de Macchio que inició con la cinta original en 1984 y el remake de 2010 protagonizado por Jackie Chan y Jaden Smith.

De hecho, es curioso que el estudio haya tomado la decisión de hacer canónico el filme de 2010. La cinta no es particularmente popular entre los fans de la franquicia de ‘The Karate Kid’. El filme hace parte de una larga historia de intentos para revivir la franquicia en la pantalla grande han sido menos exitosos. En 1994 se intentó hacer un reinicio con The Next Karate Kid, protagonizada por Hilary Swank. La versión de Jackie Chan también apostó por alterar la fórmula con un emigrante americano viviendo en China y aprendiendo Kung Fu (sí, en esta película no se le enseña karate al Karate Kid… por razones que no podemos explicar).

De manera curiosa la cinta ignorará por completo los eventos de ‘Cobra Kai’. La serie de YouTube y Netflix continuó con la historia de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence más de 30 años después de la trilogía original. Uno de los puntos más interesantes de esta nueva narrativa estuvo en la relación entre ‘protagonista’ y ‘villano’ expandiendo en la relación de ambos, trayendo enemigos clásicos y finalmente ofreciendo una revancha al dúo. La serie está a la espera de estrenar su sexta temporada, que también concluirá con su historia.

Por ahora muchos de los detalles de la próxima película de ‘The Karate Kid’ no se han compartido con el público. Por ejemplo, no tenemos una fecha o ventana de estreno, así como tampoco una confirmación sobre de qué manera conectará ambas historias considerando que ninguna de las cintas tiene una relación clara (más allá de compartir la misma estructura).

Rob Lieber (‘Peter Rabbit’, ‘Alexander And The Terrible’, ‘Horrible’, ‘No Good Very Bad Day’) será la persona encargada de escribir el guion. Por otro lado, Jonathan Entwistle (‘I Am Not Okay With This’ y ‘The End Of The F***ing World’) se encargará de dirigir el filme.

Puedes ver la trilogía original de película de ‘The Karate Kid’, así como el remake de 2010 con Jackie Chan a través de HBO Max.

