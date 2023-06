¡La película de Superman de James Gunn ya tiene su Clark Kent!

¿Quién puede reemplazar a Henry Cavill como el hombre de acero en la pantalla grande? Parece que James Gunn ya tiene una respuesta para nosotros. De acuerdo con un reporte de Deadline el actor David Corensewt ha sido escogido para interpretar a Clark Kent en la próxima película de Superman que reiniciará el universo cinematográfico de DC.

Además de Superman, el reporte también nos entrega a Rachel Brosnahan como Lois Lane, el eterno interés romántico de Kent.

Poco después del reporte, el mismo James Gunn (que además de dirigir esta película es el nuevo encargado de la fase de películas de DC) confirmó el artículo asegurando en su cuenta de Twitter que ‘no solo son ambos increíbles actores, sino que además son asombrosas personas”.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj

— James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023