La película de ‘Evangelion’ es retrasada de nuevo

Hollywood no es el único que se ha visto obligado a postergar sus estrenos. La cuenta oficial de la franquicia de ‘Evangelion’ anunció que el próximo y (si no cambian de plan) último filme de la actual saga de películas, ‘Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time’, no será estrenado este 23 de junio. La cinta tenía planeado comenzar el año en los teatros japoneses, para luego hacer su tour por los teatros del mundo. Pero, de acuerdo con el comunicado, el staff consideró que el nuevo estado de emergencia declarado en el país nipón imponía una necesidad mayor que el estreno del filme.

Por ahora no hay una nueva fecha para su estreno. El comunicado informó que la nueva fecha sería anunciada más tarde, tampoco entregando un rango en el que esperar esta información. Para las personas siguiendo la información sobre el estado actual de la crisis de COVID-19 en Japón la noticia llega sin mayores sorpresas. Este fin de semana el país declaró el estado de emergencia en 4 prefecturas, que luego se extendió a otros 11. Así, antes del anuncio del aplazamiento, se habían ya cancelado las funciones en Osaka, Nagoya, Fukuoka y Sapporo.

No es la primera demora que tiene la película. La cinta ya había movido su fecha en junio de 2020 esperando que la situación de pandemia estuviera más controlada para enero de este año. De nuevo, una franquicia como Evangelion no solo considera su lanzamiento en Japón, sino también el internacional. Ambos parecen estar en cuestión, al mirar los picos de contagio en muchos países, inclusos aquellos que ya comenzaron con los planes de vacunación.

En caso de que quieras aprovechar la nueva demora, la serie original de Evangelion se encuentra en Netflix. Por su parte, los primeros tres filmes de la tetralogía (‘Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone’, ‘Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance’, y ‘Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo’) llegarán a Amazon Prime el próximo 27 de enero.

Imágenes: Captura de pantalla