La última película de Evangelion ya tiene fecha de estreno

Una de las películas que fue retrasada en 2020 fue la última película de ‘Evangelion’. La nueva saga de filmes de Hideaki Anno re explora la historia de uno de los animes más importantes del género mecha. Pero, al igual que otros filmes, la crisis del COVID-19 llevó a su aplazamiento. Hoy, 16 de octubre, hemos recibido un nuevo tráiler que, además, nos ha compartido su nueva fecha de estreno: enero de 2021.

Como ya mencionamos antes ‘Evangelion: 3.0+1.0’ es la cuarta película en la serie de Rebuild of Evangelion. Es, además, una cinta que llega ocho años después de que la tercera cinta (Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo) fuera lanzada. Tampoco es la primera vez que la cinta se aplaza. Incluso antes del COVID-19, el filme movió su fecha de estreno pues Anno estuvo ocupado con la película live action de Godzilla, ‘Godzilla Resurgence’.

Como es costumbre con estos filmes de anime, la cinta será primero estrenada en Japón. Todavía no hay una fecha de estreno internacional, por lo que los fans en este lado del hemisferio no necesitan estar ansiosos, en caso de que los teatros en sus países todavía no hayan abierto sus puertas. Antes de la pandemia comenzamos a ver un aumento en la cantidad de filmes animes expuestos, cortesía principalmente de Cinepolis que trajo, entre otras cosas, las dos primeras películas de ‘Fate’. Por desgracia, la crisis actual ha dejado un panorama mucho menos abierto a estos contenidos y muchos fans del anime se han resignado a que seguramente se perderán de la experiencia de ver otras dos grandes películas de anime en la pantalla grande: ‘Fate: Heavens Feel’ y ‘Kimetsu no Yaiba: Mugen Train’.

El último recordatorio amable, es que puedes encontrar la serie original de Evangelion, junto con ‘The End of Evangelion’ y ‘Evangelion Death en Netflix’.

Imágenes: captura de pantalla