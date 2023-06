La nueva voz de Rick and Morty será interpretada por dos actores diferentes

Pocos detalles tenemos de la próxima temporada de Rick and Morty. Sin embargo, en este momento la mayor duda no es si veremos más de Evil Morty, si finalmente veremos a Rick enfrentarse a Rick Prime o el regreso de Bird Person como Padre. La mayor duda está en quién será el actor que interpretará a Rick and Morty ahora que Justin Roilland salió del show. Y ahora la pregunta no será quién, sino ‘quiénes’.

En caso de que necesiten algo de contexto para recordar la razón del cambio: en 2022 Roiland fue acusado por una ex pareja de abuso físico en una demanda que se hizo pública. Como resultado las compañías en las que trabajaba el Co creador de Rick and Morty comenzaron a cortar sus vínculos, incluyendo Adult Swim, resultando en su salida del show y en la pérdida de las voces de los dos protagonistas del show animado (y otra decena de personajes). Desde ese momento el estudio aseguró que estaba buscando un reemplazo para el actor de voz.

De acuerdo con un artículo de ‘The Hollywood Reporter’ Warner Bros. Discovery en estos momentos sigue buscando a un reemplazo para Roiland, con fuentes cercanas al proyecto asegurando que se quiere que no sea solo una persona, sino que haya una persona que interprete a Rick and Morty por separado.

De hecho, ya parece haber un nombre que parece estar sonando mucho para al menos uno de estos papeles. Esta semana Dan Stevens (Downton Abbey) fue seleccionado para reemplazar a Roilland en Solar Opposites (otro show animado creado por Roiland) en su rol como Korvo, un alíen malhumorado y que odia la Tierra.

Antes de la salida de Roiland de Rick and Morty Adult Swim firmó un contrato por al menos 70 episodios de la serie. Esto significa que la salida del co-creador y actor de voz no amenazó la cancelación de la serie animada. Sin embargo, es posible que este acuerdo haya sido revisado con la salida de uno de sus creadores y que Warner esté considerando ver el desempeño de la séptima temporada (y de las nuevas voces de los protagonistas).

La última temporada del programa se estrenó en septiembre de 2022 y, por ahora, no hay señales que indiquen cuándo podríamos esperar su regreso. Pero, mientras tanto, puedes hacer una maratón de Rick and Morty en HBO Max (y de paso memorizar por última vez los eructos de Roiland).

Imágenes: Adult Swim