Rick and Morty ahora también tendrán una serie de anime

Aunque no tenemos muy claro cuándo regresará Rick and Morty, ya hay una nueva serie de tipo anime que llegará a Adult Swim y será producida por Takashi Sano.

En caso de que no reconozcas el nombre de Sano, se trata de una figura que es algo polémica en el medio de la animación. Quizás uno de sus trabajos más importantes estuvo en la adaptación del cómic web ‘Tower of God’ o ‘Kami no Tou’. Para una parte importante de los fans de la obra original el anime destrozó algunos de los elementos más importantes de su historia, así como tampoco ayudó el estilo de dibujo y animación seleccionados para llevar su historia a las pantallas. Tampoco es la primera vez que Sano trabajo en otros cortos para Adult Swim. Él también es el responsable de los cortos para YouTube «Rick and Morty vs. Genocider» y «Summer Meets God (Rick Meets Evil)«.

Por ahora no son muchos los detalles que tenemos del show. El nombre será “Rick and Morty: la serie de anime” y tendrá un total de 10 de capítulos. No sabemos cuándo está planeado su estreno ni tampoco si se tratará de un solo especial o hay formatos similares.

“Toonami ayudó a presentar el anime a una audiencia estadounidense hace 25 años y está creando originales nuevos y dinámicos para la próxima generación de fanáticos del anime. Estas dos series se basan en el legado de los originales recientes, como Fena: Pirate Princess, Blade Runner: Black Lotus, Shenmue the Animation, con Uzumaki y Housing Complex C, que se estrenará a finales de este año”.

Por desgracia, el anuncio de las nuevas temporadas de Rick and Morty no trajo nuevas actualizaciones sobre cuándo llegará la nueva temporada de la serie original. Considerando las dudas que dejó y los cambios a su mundo (potenciales, porque nada en Rick and Morty realmente importa), antes que el anime nos gustaría saber cuándo podremos resolver muchas de nuestras preguntas.

Imágenes: Adult Swim