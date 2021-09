No se ilusionen: el live action de Rick And Morty es solo publicidad

Si eres un fan de Rick And Morty sabrás que la conversación todo este fin de semana estuvo centrada en el ‘live action’ de la serie. Como la mayoría de nosotros no ve el show a través de Adult Swim, lo que encontramos fueron una serie de clips oficiales que tenían a Christopher Lloyd (‘Volver al futuro’) como Rick y a Jaeden Martel (‘It’) como Morty. Por supuesto, la posibilidad de un episodio completo con actores reales o incluso de alguna película es razón para emocionar a los fans.

Pero la realidad es mucho menos emocionante. El ‘live action’ de Rick and Morty, o al menos los clips que hemos recibido, no son nada más que una campaña de publicidad de Adult Swim para promover la última temporada que estrenó su último capítulo esta semana. Los cortos, al menos por ahora, no son el anuncio de algún capítulo o especial o de una cinta en progreso. Lo lamentos muchos para los fans que esperaban ver a este dúo en un video de más de 30 segundos.

Rick and Morty no es ajeno a utilizar formatos diferentes para promocionar el show. Esta temporada, por ejemplo, el show creo diferentes cortos de estilo anime (con actores de voz japoneses reconocidos y combates con robots). El show también ha creado cortos animados de diferentes estilos como comerciales, jugando con el 3D y otras técnicas, todo con el objetivo final de sacarnos una risa.

Dicho esto, es poético que Adult Swim haya conseguido que Lloyd interprete a Rick en estos cortos (así sea solo por publicidad). La serie originalmente fue creada con un corto titulado The Animated Adventures of Doc and Marthi, (las aventuras animadas de Doc y Marthi) que era una parodia mucho más evidente de la película original de Robert Zemeckis. Aunque la versión final del show decidió no incluir un chaleco naranja para Morty, para los fans de la ciencia ficción es una referencia bastante clara.

Tampoco podemos dejar de mencionar que, en uno de los clips más recientes, en donde el Rick de Lloyd recita una parte del discurso de final de la temporada 1 de ‘Rick and Morty’, hay un texto que dice ‘C-137’. Para aquellos más atentos, las versiones de Rick son identificadas a través de este código. Y este código es el mismo utilizado para identificar a la versión de la televisión. Lo que quiere decir que el ‘Rick Live action’ no es de un universo diferente, sino cómo se ve la versión animada si le ponemos carne y hueso. Gracias por resolver la duda Adult Swim.

Imágenes: Adult Swim y captura de pantalla