Mira el corto tipo anime de ‘Rick and Morty’

La temporada más reciente de ‘Rick and Morty’ ya terminó y, sin rastros de que Netflix quiera ponerse al día con la nueva tanda de capítulos, estamos esperando ansiosos ver cuál es el siguiente camino que la historia de Justin Roiland y Dan Harmon nos sorprende de nuevo. Lo que pocos anticipaban es que el próximo video que recibiéramos fuera un corto estilo anime que nos mostrara las aventuras anime de ‘Rick and Morty’.

‘Rick and Morty vs Genocider’ es un corto dirigido por Takashi Sano, quien recientemente ha sido un tema de conversación usual gracias a ‘Tower of God’. Pero no solo esto, sino que se trata de una animación producida por Sola Entertainment y TMS Entertainment (el mismo estudio detrás de ‘Akira’), para aquellos que están buscando una explicación al altísimo nivel de producción a un corto de este tipo.

Otro dato curioso, es que las voces para este corto son las mismas utilizadas para el doblaje japonés en Rick and Morty, con Keisuke Chiba como la voz de Morty, mientras que Youhei Tadano regresa para dar la voz a su abuelo. Tampoco es la primera vez que ambos actores regresan para un corto de tipo anime, pues este mismo año también se estrenó ‘Samurai & Shogun’, que es otro corto con inspiración japonesa.

Después del primer capítulo de la segunda mitad de la cuarta temporada (titulado ‘Never Ricking Morty’) los escritores de la historia parecieron querer dar un guiño a los fans que llevan años llenando foros con teorías sobre el origen de Evil Morty, y decirles que no deberían esperar ningún tipo de continuidad o resolución de los muchos arcos que ha planteado la serie animada… una idea que es destruida cuando en el último episodio de la temporada (‘Star Mort Rickturn of the Jerri’) se resuelven dos de las historias de la serie en un mismo capítulo… así que lo mejor es ir a los seguro y decir que esta aventura anime de ‘Rick and Morty’ vive en un vórtice entre el canon y la ficción.

Por ahora, Adult Swim no ha confirmado cuándo se puede esperar la quinta temporada de ‘Rick and Morty’.

Imágenes: Adult Swim