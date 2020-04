‘Rick and Morty’ estrena (quizás) el tráiler de su temporada 5

Les pedimos que tomen con un grano de sal la siguiente noticia. Adult Swim compartió hoy lo que parece ser el primer adelanto de la nueva temporada de 'Rick and Morty'.

Les pedimos que tomen con un grano de sal la siguiente noticia. Adult Swim compartió hoy lo que parece ser el primer adelanto de la nueva temporada de ‘Rick and Morty’. De ser cierto, la nueva tanda de capítulos viene con trajes tipo Iron-Man, más de Evil Morty (como lo muestra el ejército de Ricks frente a lo que parece ser la nueva ciudadela), el regreso de Tammy (después de la escena pos créditos del primer capítulo de la tercera temporada) y el mismo tono y humor de siempre.

¿Por qué les pedimos que tomen con un grano de sal la noticia? Adult Swim tiene el historial de ser bastante troll cuando de ‘Rick and Morty’ se trata. En ocasiones anteriores su canal ha publicado adelantos falsos, que incluso se burlan de la espera que muchos han tenido con los espacios entre nuevos episodios. Por ejemplo, un video que nos mostró el gameplay de ‘Ten Tusdays at Tinkles’ (una parodia de ‘Five nights at Freddy’’).

Si podemos creer en esta ocasión que la información es cierta, ‘Rick and Morty’ estaría regresando el 3 de mayo a Adult Swim

Tampoco ayuda el que sea 1 de abril y con una serie como ‘Rick and Morty’ no sepamos qué es real y qué no lo es (después de todo, ese es uno de los puntos del show). También sería prudente que estén muy pendientes de la página de ‘Adult Swim’. Para la tercera temporada, como broma, se les ocurrió adelantar el primer episodio a través de una maratón y transmisión en directo. De hecho, en estos momentos es posible ver una maratón, 24 horas y 7 días a la semana, de todas las primeras tres temporadas de la serie (aunque también es posible ver toda la serie completa a través de Netflix).

En cualquier caso, un poco de nihilismo con humor no nos caería mal, considerando el rumbo que ha tomado 2020.

Imágenes: capturas de pantalla