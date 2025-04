La mejor película y serie de abril 2025 según cada plataforma de streaming

Si quieres ver lo mejor de abril de 2025, aquí te contamos cuál fue la mejor película y la mejor serie, según cada plataforma de streaming: Netflix, Disney+, Max, Apple TV+ y Paramount+.



Netflix

Película

Mi lista de deseos

Basada en la novela de Lori Nelson Spielman, esta película sigue a Alex Rose (Sofia Carson), una joven que, tras la muerte de su madre, descubre una lista de deseos que escribió de niña. Con la ayuda de Brad (Kyle Allen), Alex empieza a cumplir cada uno de esos deseos, redescubriendo la vida, el amor y el valor de los sueños.

Serie

Adolescencia

Esta producción británica, filmada en una sola toma continua por episodio, narra la historia de un adolescente acusado de asesinato que no recuerda haber cometido. Mientras lucha por demostrar su inocencia, enfrenta prejuicios sociales y la presión del sistema judicial.

Disney+

Película

Mufasa: El Rey León

La historia, narrada por Rafiki a la joven Kiara, hija de Simba, cuenta los humildes inicios de Mufasa y su camino hacia la grandeza. Una aventura emocionante que expande el universo de El Rey León con animación de primer nivel.

Serie

Una familia muy americana

Una comedia que explora las imperfecciones cotidianas de una familia que intenta mantener una fachada de perfección. El humor fresco y situaciones entrañables la convirtieron en la serie más vista de Disney+ en abril.

Max

Película

La acompañante

En un retiro espiritual diseñado para transformar vidas, un grupo de amigos descubre oscuros secretos que los llevan a una espiral de violencia y traición. Suspenso y humor negro se entrelazan en este intenso thriller.

Serie

The Last of Us-

Temporada 2

La segunda temporada sigue a Ellie y Joel enfrentando las consecuencias emocionales y físicas de sus decisiones en un mundo devastado. Basada en el exitoso videojuego, continúa explorando temas de culpa, venganza y redención.

Apple TV+

Película

The Gorge

En un mundo futurista, dos ladrones con habilidades extraordinarias inician una historia de amor intensa y peligrosa. Con un enfoque visual impactante y una narrativa vibrante, The Gorge se mantuvo como la película más vista en más de 87 países.

Serie

Your Friends & Neighbors

Coop, un exgerente de fondos de cobertura caído en desgracia, se adentra en el mundo del crimen para mantener su nivel de vida. Con un enfoque ácido sobre las clases altas, esta serie fue comparada por la crítica con Breaking Bad.

Paramount+

Película

The Last Stop in Yuma County

En una aislada estación de servicio de Arizona, un vendedor ambulante queda atrapado junto a otros rehenes cuando dos ladrones de bancos desesperados toman control del lugar. Un thriller claustrofóbico que mantiene la tensión hasta el final.

Serie

South Park

Con su humor irreverente y su crítica social directa, South Park sigue siendo una de las series más vistas en Paramount+, demostrando su vigencia tras más de dos décadas en pantalla.

