La distribución de ‘The Snyder Cut’ fuera de USA es un caos

“Vivimos en una sociedad”… una en la que al parecer a Warner se le olvida que la mitad del globo sigue sin tener HBO Max. El servicio de streaming nos dio esta semana la buena noticia de que un junio tendremos su nueva plataforma disponible en la región. Una buena noticia, por supuesto. El problema está en que una de las razones para adquirirla es que es el único lugar en donde se sabe que se lanzará el ‘The Snyder Cut’ de ‘Justice League’. La versión inédita promete (y es quizás) una redención de la cinta de 2017.

Pero su director parece no estar satisfecho con la manera en la que Warner está planeando distribuir el filme por fuera de los Estados Unidos. En una conversación con el canal de YouTube SnyderCutBR, Zack Snyder expresó su desilusión sobre la manera en la que se había planeado lanzar la película por fuera de los Estados Unidos. Al parecer, la distribuidora no cuenta con un plan muy sólido para presentar el filme por fuera USA.

“No se ha realizado un trabajo increíble con la distribución de la película. No sé por qué, honestamente, no podría señalarlo», afirmó Snyder frente a la situación. Por ahora Warner no ha confirmado cómo planea lanzar la película por fuera de los Estados Unidos. No solo Latinoamérica no cuenta HBO Max hasta después de su lanzamiento, en el caso de Europa no se espera que llegue el servicio, sino hasta finales de 2020. Es posible que Warner espere que la película se lance en esta región en las salas de teatro, pero esta no parece ser una buena estrategia para el proyecto. El ingreso a salas de teatro es tímido, en especial en países como Colombia en el que solo hasta ahora ha comenzado el proceso de vacunación. Después de todo, la plataforma ya confirmó que no planea también lanzar sus películas de manera simultanea en Latinoamérica.

Snyder reconoce que puede que no sea un problema de Warner ignorando audiencias por fuera los Estados Unidos, sino un problema del contexto actual y el hecho de que esta fue una película que, de manera literal, se construyó solo en los últimos 6 meses.

“No quiero que parezca que hay algún tipo de conspiración ahí fuera», dijo. «Creo que parte del problema es que nadie vio venir la película. Creo que la ventana normal, o la forma normal en que la gente en Hollywood distribuye películas, es que entienden que cuando se hace la película, tendrá que distribuirse. Normalmente, tienen una ventana de dos años para darse cuenta de todo eso. El problema es que esto sucedió en seis meses y cobró vida. Ha tomado a todos desprevenidos».

‘The Snyder Cut’ se estrenará en HBO Max (al parecer solo en los Estados Unidos) el próximo 18 de marzo.

Imágenes: Warner Pictures