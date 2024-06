JK Rowling arremete contra otro antiguo actor de ‘Harry Potter’ por sus ideas en apoyo a la comunidad trans

Por desgracia, los anuncios de movimiento en la producción de la serie de ‘Harry Potter’ no han sido la única noticia que hemos recibido de la franquicia esta semana. JK Rowling nuevamente ha arremetido contra uno de los antiguos actores de las películas de ‘Harry Potter’ y su postura de apoyo con la comunidad transgénero: David Tenant.

Algo de contexto, Tenant es mejor conocido por haber interpretado a la décima y catorceava versión del Doctor en la serie de ciencia ficción Dr. Who. Sin embargo, lo que muchos pueden no recordar es que él también fue una de las muchas estrellas que tuvo un rol en la trilogía de ‘Harry Potter’, interpretando al Mortifago Barty Crouch en ‘El Calix de Fuego’. El actor recientemente recibió un reconocimiento durante los British LGBT Awards (un evento en Reino Unido que busca reconocer a individuos y organizaciones que apoyan causas de la comunidad LGTBI) y en su discursó le pidió a a Kemi Badenoch, la ministra de equidad del país, que “se callara” después de que la funcionara promoviera una nueva norma para prohibir a las mujeres trans de ingresar a los baños de mujeres, así como equipos deportivos femeninos.

Los comentarios de Tenant han causado una avalancha de reacciones, por supuesto despertando la ira de muchas figuras que apoyan la ley o que han mostrado posturas transfóbicas. Desde hace años JK Rowling ha sido una de estas figuras y este viernes 28 de junio la autora de los libros de ‘Harry Potter’ aprovechó para atacar a Tennant a través de su cuenta en X/Twitter:

“Este hombre está hablando de sobrevivientes de violaciones que quieren atención exclusiva para mujeres, de las enfermeras que actualmente demandan a su fondo de salud por hacerlas cambiar frente a un hombre, de niñas y mujeres que pierden oportunidades deportivas ante hombres y mujeres presos encarcelados con delincuentes sexuales convictos”.

This man is talking about rape survivors who want female-only care, the nurses currently suing their health trust for making them change in front of a man, girls and women losing sporting opportunities to males and female prisoners incarcerated with convicted sex offenders. pic.twitter.com/6C7yNC4TCt

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 28, 2024