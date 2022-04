Jason Momoa interpretaría a Steve en la película de Minecraft

Así es: vivimos en la línea de tiempo donde Jason Momoa además de ser Aquaman también es Steve de Minecraft.

El casting de las películas de videojuegos ha sido bastante curioso en años recientes. Tenemos a Luisito Comunica como Sonic y Star Lord como Mario. Pero estos castings parecen adecuados en comparación con el más reciente: rumores apuntan a que Jason Momoa interpretará Steve en la película de Minecraft.

El reporte proviene de The Hollywood Reporter que asegura que el rol principal ha sido acordado con el actor. No hay mayores detalles sobre la producción y, considerando lo que ha tomado si quiera llegar a este punto, no nos debería sorprender.

La película de Minecraft primero apareció en el radar en 2014 cuando Marcus Persson (Notch), creador del sandbox más popular del mundo, anunció el proyecto. Por desgracia, y como suele ocurrir con las adaptaciones de videojuegos, el proyecto nunca logró despegar por completo, Así que para muchos puede ser toda una sorpresa incluso el saber que existen planes para una película de Minecraft.

Este no es el único nombre que el artículo asocia a la película. De acuerdo con el medio el director Jared Hess, mejor conocido por ser la persona detrás del clásico Napoleon Dynamite (Napoleón Dinamita para Latinoamérica) está detrás de la cinta. Aunque el nombre puede no decir mucho a la mayoría, lo que nos indica es que el estudio ve la cinta como un filme de comedia primero, con la adición de Momoa reforzando esta idea.

¿De que tratará la película de Minecraft?

Por ahora no hay mayores detalles sobre la trama de la película. No es que precisamente mirar el juego nos entregue una idea de qué podemos esperar. Minecraft no cuenta con un modo historia, sino que es precisamente un juego cuya premisa está sostenida en que el jugador es quién toma las riendas del tipo de experiencia que busca. Sin embargo, en 2019 recibimos una primera sinopsis (cuando la cinta estaba en otras manos) que nos pueden dar algunos indicios de qué podemos esperar:

«Entonces, ¿qué tienes que esperar, aproximadamente 25.000 horas a partir de ahora? Bueno, a medida que devores tu comida de película favorita (nos gusta un guiso sospechoso con un lado de sandía cuadrada), te contaremos la historia de una adolescente y su poco probable grupo de aventureros. Después de que el malévolo Ender Dragon emprende un camino de destrucción, deben salvar su hermoso y bloqueado Overworld. ¡Suena ambicioso! Afortunadamente, el talentoso director Peter Sollett (‘Nick & Norah’s Infinite Playlist’) se asegurará de que todos se encuentren en el lugar correcto y ofrezcan actuaciones dignas de premios. ¡Sin presión!”.

Si algo la historia reciente de las cintas de este tipo ha demostrado que ya pasamos los peores días y que, al menos, hoy la mayoría de los estudios están dispuestos a hacer con estos proyectos algo más que un anuncio llamativo para los fans.

Imágenes: Mojang