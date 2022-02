Hollywood también se pregunta por qué ‘No Way Home’ no está en los Óscar 2022           

La lista de los nominados de los premios Óscar 2022 fue revelada esta semana. Pocas sorpresas, considerando que la mayoría de las cintas dentro de la competencia principal (mejor película) se podían adivinar a metros de distancia. Tampoco sorprendió que la Academia ignorara a Spider-Man: No Way Home’, a pesar de ser la película más popular de 2022 (con metros de ventaja). Desde hace años la ceremonia ha dejado clara su visión de que las películas de súper héroes poco tienen que hacer en la alfombra roja, a menos de que les sirvan para demostrar cuán inclusivos son o para la categoría de efectos especiales.

Esto no significa que Hollywood apoye la decisión de ignorar el filme más reciente de Spider-Man. Diferentes celebridades han expresado su sorpresa de que No Way Home no se encuentre entre los nominados a mejor filme este año en la academia. Uno de los más vocales ha sido Kevin Smith, director y una leyenda en lo que a temas de cultura pop se refiere. A través de du podcast, FatMan Beyond, expresó su disgusto ante la decisión de los Óscars e incluso aseguró que es esta desconexión con el impacto de las películas de héroes la que ha significado una caída en las personas que sintonizan la entrega de premios.

“Solo me gustaría felicitar a la buena gente que hizo Spider-Man: No Way Home por la muy merecida nominación a Mejor Película que estoy seguro que obtuvo… Marc, dime que tengo razón. […] ¿Por qué coj * nes? ¿Tienen diez espacios, no pueden darle uno a la película más grande de los últimos tres años? Hombre, y dicen ‘¿Por qué nadie ve este programa?’ Como p*tas hacer una elección populista. ¿Cuantos espacios tienes? Agreguen Spider-Man por el amor de Dios. Déjalo columpiarse allí… Ni siquiera estoy bromeando, con tantas películas como nominadas a mejor película…”.

Smith no es el único molesto con la situación. Jimmy Kimmel, uno de los anfitriones de talk show más populares de los Estados Unidos, también arremetió contra la elección de la Academia de omitir a No Way Home de su lista de nominados: “La mayor omisión en mi opinión, y de hecho estoy enojado por esto, me da vergüenza decirlo, es la omisión imperdonable de Spider-Man: No Way Home ¿Cómo no obtuvo una de las 10 nominaciones a Mejor Película? Olvídese del hecho de que la película recaudó $750 millones [en los EE. UU.] y aún continúa. Esta fue una gran película. No estuvo en el top 10 de las mejores películas del año”.

Lo cierto es que la Academia suele ignorar la taquilla o popularidad en la selección de sus nominados y a nadie que haya estado viendo los premios Óscar en los últimos años. Avengers: Endgame resultó ser una de las cintas más taquilleras en los últimos años y también fue ignorada por los premios Óscar más allá de los usuales. Quizás en el caso de Spider-Man No Way Home quizás la molestia esté en que en los últimos dos años recibimos pocas películas y fueron menos los que nos motivaron a ir a una sala de cine.