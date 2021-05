Henry Cavill protagonizaría un remake de ‘Highlander’

Es una tristeza que toda una generación escuche ‘Masters of the Universe’ y no piense de inmediato en inmortales peleando con espadas, por el derecho de ser el último. Por fortuna, ‘Highlander’ puede tener su mejore oportunidad de regresar a la memoria de muchos con el reporte de un remake, que sería protagonizado por nadie menos que Henry Cavill (‘Man of Steel’, ‘The Witcher’).

El reporte llega de Deadline, que asegura que en estos momentos Cavill estaría negociando un rol principal en el reboot de ‘Highlander’, que regresaría en forma de una franquicia de películas. Las cintas estarían dirigidas por nadie menos que por Chad Stahelski, el director de las tres primeras películas de ‘Jhon Wick’.

Para aquellos con mala memoria o con ganas de hacer un viaje a la nostalgia, la primera película de Highlander se estrenó en 1986 y tuvo como protagonista a Christopher Lambert. La película contaba la vida de Connor MacLeod, un hombre que descubre ser parte de un grupo conocido como Los Inmortales: personas que solo pueden morir al ser decapitados y que deben luchar en peles de 1 a 1, con el premio final siendo el poder guiar al mundo a una era de luz u oscuridad.

‘Highlander’ fue tan popular que consiguió un show de TV, esta vez protagonizado por Adrian Paul que se transmitió entre 1992 y 1998. También tuvo tres películas más… cuya calidad y trama no están a la altura de la cinta original, razón por la que preferimos no entrar en detalles sobre su historia.

‘Cavill’ ha demostrado ser la persona perfecta para este rol. Después de todo su Geralt de Rivia ya tiene el cabello largo, vida extendida y habilidad con la espada para hacerse pasar como el mejor Inmortal. Si a eso le sumamos al director que nos ha traído algunas de las mejores escenas de acción en la pantalla grande, tenemos una fórmula que parece perfecta.

Imágenes: montaje ENTER.CO