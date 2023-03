¿Habrá una tercera película de Shazam? Dependerá de la taquilla

Mientras que el MCU parece estar teniendo problemas con su nueva fase, el universo cinematográfico de DC está a puertas de su renacer. James Gunn ha presentado un plan para los próximos años de series y películas inspiradas en los súper héroes y villanos de DC Cómics. Y aunque hay ideas para películas de Superman, Batman, La Mujer Maravilla o incluso el regreso del Aquaman de Jason Momoa… Shazam parece estar ausente del panorama.

Y ahora que Shazam: Fury of the Gods (la secuela) está próxima a su estreno muchos se están preguntando si hay posibilidades de que una tercera parte esté en camino. No hay nada en el calendario por ahora, para responder de manera rápida… pero aunque ‘Shazam 3’ no está dentro del plan a futuro del DCU David F. Sandberg, director de la película, aseguró que no hay nada en piedra y que una tercera película podría ocurrir… solo si se cumple con una taquilla que motive al estudio a su regreso.

«Definitivamente (James Gunn) no la hará si la gente no va a ver la película», dijo Sandberg «Lo que me han dicho es que no hay nada en las películas de Shazam que contradiga los planes futuros de DC. Así que existe la posibilidad de más Shazam y si eso es lo que quieres, lo mejor que puedes hacer es ir a ver la película».

Shazam 3: una tarea de los dioses imposible

Por desgracia, la ‘condición’ que ha puesto Gunn puede ser complicada de cumplir. Las películas de Shazam nunca han sido de los proyectos más solicitados o valorados del estudio. La primera película recolectó 366,1 millones de dólares. Esto es mucho menor que lo que otros proyectos de DC han conseguido como por ejemplo Aquaman (1.149 millones de dólares) o la Liga de la Justicia (657,9 millones de dólares).

El otro problema está en que en estos momentos la asistencia a las salas de cine parece ser bastante tímida, en especial cuando se trata de películas de súper héroes. Aunque Ant-Man and the Wasp: Quantumania tuvo un buen primer fin de semana de estreno, su desempeño un fin de semana después es mucho peor de lo esperado, poniendo a la película en el tercer lugar de estrenos pese a ser uno de los filmes más esperados del MCU en 2023.

Tampoco ayuda a que las primeras impresiones de la película no están motivando a muchas personas a asistir al teatro. De hecho, las proyecciones apuntan a que la secuela tendrá una asistencia cerca a los 35 y 40 millones de dólares. Este monto puede cambiar de acuerdo con las evaluaciones y reseñas. Pero, incluso el filme original de Shazam no logró superar más de los 50 millones de dólares en su estreno, pese a ser considerada una buena película del género y de DC.

Es posible que Shazam regrese en otra forma si los planes de DC surgen efecto y la nueva fase de películas prueba ser mucho más exitosa que el Snyderverse. Warner todavía nos está debiendo un encuentro oficial entre Superman y Shazam (más allá de un cameo sin rostro en una escena post créditos). Quizás solo falte una película que en verdad nos motive a ir al teatro.

Imágenes: Warner Studios