James Gunn revela el final secreto con El Alto Evolucionador después del ‘Vol. 3’

A continuación, daremos spoilers de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’.

Para muchos El Alto Evolucionador es uno de los grandes villanos del MCU. Ayuda el hecho de que maltratar a un animal (creado por gráficos en computador o no) es mérito de odio automático para cualquier persona con corazón. Pero los fans de los cómics saben que el villano tiene un rol que amerita algo más que solo una película en este universo cinematográfico de Marvel.

Y para muchos al finalizar la película es claro que el Alto Evolucionador está muerto. Después de su encuentro con Rocket, el mapache decide no cobrarse su venganza contra el villano y en vez de eso lo deja vivir. Dentro de la historia sirve para mostrar la evolución del personaje y el camino que ha recorrido en los últimos años.

Pero después de esto no se muestra más al Alto Evolucionador y cuando su nave explota podemos asumir que él desapareció en el espacio, incinerado entre los escombros de su propia pirámide espacial.

Sin embargo, James Gunn ha revelado que este no fue el destino del villano. Después de que los guardianes lo dejaran humillado y sin su rostro falso (ocultando las heridas que le realizó Rocket en su escape) Drax se encarga de cargar el cuerpo del Alto Evolucionador hasta Knowhere. De hecho, si miran con detalle la película se puede ver por tan solo unos segundos al Guardián de la Galaxia cargar con su cuerpo cuando están terminando de evacuar a todos los niños y animales de su nave.

James Gunn, a través de su cuenta de Twitter, expandió en la razón por la que Rocket dejó vivir al Alto Evolucionador:

Yes! It’s the whole culmination of Rocket’s journey. His shift comes in that he doesn’t kill him – he goes from being the least empathetic to the most empathetic Guardian. It seems silly & hollow that he’d refuse to kill him & then leave him on an…

— James Gunn (@JamesGunn) May 19, 2023