Ya tenemos tráiler del episodio final (final) de Shingeki no Kyojin y una ventana de estreno

¿Esta vez sí vamos a ver el final de Shingeki no Kyojin? Aunque el meme de cómo tenemos al menos cuatro diferentes partes de ‘El Final’ de esta historia no es nuevo, en especial cuando el nombre del show se ha extendido hasta llega a ‘Shingeki no Kyojin la temporada Final los Capítulos Finales Especial 2’ (O SKTFCFE2 si quieren ahorrar tiempo o morderse la lengua). Pero la luz al final de esta adaptación ha llegado con un nuevo teaser tráiler del nuevo capítulo (y quizás el final) del show.

The first preview of Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 is here! @Crunchyroll will bring Special 2 to fans later in 2023! pic.twitter.com/y6r1A9i8Co — Attack on Titan (@AttackOnTitanEN) July 2, 2023

Este 2 de julio un nuevo teaser de próxima parte del final de ‘Shingeki no Kyojin’ presentó un nuevo adelanto que nos da un vistazo a la temporada final. Por desgracia, no tenemos una fecha exacta para su retorno, aunque al menos la ventana para su llegada se ha limitado un poco más: la fecha clave ahora es para el tercer trimestre de 2023.

«El destino del mundo pende de un hilo cuando Eren desata el máximo poder de los titanes», lee la descripción oficial. “Con una determinación ardiente de eliminar a todos los que amenazan a Eldia, lidera un ejército imparable de titanes colosos hacia Marley. Ahora, un variopinto grupo de sus antiguos camaradas y enemigos se apresuran a detener su misión mortal, la única pregunta es, ¿pueden detenerlo?”.

Aunque la sinopsis es bastante genérica, no está lejos de lo que esperamos del siguiente capítulo de la historia. La última vez que vimos a Eren este se dirigía al fuerte Salta, uno de los últimos puntos de defensa contra el ataque de los Titanes. Allí es emboscado por el grupo de sus amigos que están decididos en detener a Eren después de confrontarlos y descubrir que no tiene ninguna intención de negociar y que si no los detuvo en su momento fue porque no quería quitarles su libertad de oponerse a él.

En el tráiler también vemos a La Titan Mujer/Anne en la batalla, lo que a muchos puede desconcertar pues ella fue una de las personas que decidió regresar con los Azumabito. Sin embargo, también deberían recordar que Falco descubrió el potencial escondido de su Titan (él heredó el titan mandíbula) y que cree que puede utilizarlo para volar, lo que explicaría su aparición en el combate final.

Puedes ver la última temporada, así como repetir el especial de ‘Shingeki no Kyojin la temporada Final los Capítulos Finales Especial’ en Crunchyroll.

Imágenes: Crunchyroll.