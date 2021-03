Se ha terminado una nueva temporada de anime… y ‘Shingeki No Kyojin’ no ha completado su anime. Lo que resulta extraño, pues precisamente esta hizo la promesa de ser ‘la última’. Un título que muchos pusieron en duda, en especial cuando el anime comenzó y quedó claro que el ritmo no iba a ser suficiente para cumplir con su conclusión en menos de 24 episodios.

Este fin de semana se emitió el episodio más reciente de la temporada 4 de ‘Shingeki No Kyojin’ (que es espectacular, por cierto), pero no debes esperar a que el próximo domingo el anime continúe. En vez de eso, Mappa (el estudio a cargo de la temporada más reciente) anunció que la ‘última temporada’ de ‘Shingeki no Kyojin’ se dividirá en dos partes. La segunda parte comenzará en la temporada de invierno de 2021, que tiene lugar a finales de diciembre.

El anuncio que está acompañado de un pequeño teaser, que nos muestra imágenes de los capítulos por emitir incluyendo algunos spoilers bastante importantes para la franquicia. Sugerimos evitar, a toda costa, cualquier video de ‘Shingeki no Kyojin’ hasta diciembre, a menos de que quieras terminar con los peores spoilers en la historia siendo recomendados.

De nuevo, a pocos debería sorprender la decisión de dividir la temporada en dos partes. Primero, porque todavía quedan cerca de 23 capítulo del manga por adaptar, incluyendo el capítulo final que solo será publicado la próxima semana. Considerando que la temporada actual adaptó 26 capítulos (es decir, cerca de dos capítulos del manga por episodio) es posible esperar que la duración de la segunda parte de la temporada final de ‘Shingeky No Kyojin’ tenga una duración similar.

Puedes ver la primera y más reciente temporada de ‘Shingeky no Kyojin’ en Crunchyroll.

Imágenes: Crunchyroll