Estrenos destacados de abril en Netflix, Prime Video, Disney+ y el resto del streaming

Abril llega con estrenos destacados en Netflix, Prime Video, Disney+ y otras plataformas de streaming. Nuevas series, películas y documentales se suman al catálogo para todos los gustos.



Apple TV+

📌 Vicios ocultos (11 de abril)

Jon Hamm interpreta a Andrew Cooper, un exadministrador de fondos que, tras perder su empleo y enfrentar un divorcio, comienza a robar en casas de sus vecinos para mantener a su familia. La trama explora los oscuros secretos de una comunidad suburbana. ​

📌 The Studio (Comedia satírica – 11 de abril)

Seth Rogen lidera esta sátira sobre la industria cinematográfica de Hollywood. La serie sigue a un nuevo jefe de estudio enfrentando dilemas entre la integridad artística y las demandas comerciales, con cameos de figuras como Martin Scorsese y Charlize Theron.

Netflix

📌 El jardinero (11 de abril)

Thriller español que narra la historia de Elmer, un asesino a sueldo que trabaja junto a su madre en un vivero. Su vida da un giro cuando se enamora de su próxima víctima, desencadenando un conflicto familiar. ​

📌 Manual para residentes (12 de abril)

Serie que ofrece una mirada al mundo de los médicos residentes, explorando sus desafíos profesionales y personales. Aunque aún no hay muchas reseñas, promete explorar la vida en hospitales desde una perspectiva más humana.​

Max

📌 Hacks – Temporada 4 (11 de abril)

La aclamada comedia regresa con Deborah Vance y Ava enfrentando nuevos retos en el mundo del entretenimiento, explorando la evolución de su relación profesional y personal. La serie ha sido ampliamente elogiada y ha ganado múltiples premios Emmy y un Globo de Oro. ​

📌 The Last of Us – Temporada 2 (13 de abril)

Joel y Ellie continúan su viaje en un mundo postapocalíptico, enfrentando nuevas amenazas y profundizando en su vínculo. La segunda temporada llega con altas expectativas tras el éxito de la primera, que fue aclamada por su profundidad narrativa.​

Disney+

📌 Doctor Who – Temporada 2 (12 de abril)

El Doctor, interpretado por Ncuti Gatwa, regresa con nuevas aventuras a través del tiempo y el espacio, acompañado por su nueva compañera. Los seguidores de la franquicia celebran este nuevo capítulo por su frescura.​

📌 Tierra sagrada: la historia del colegio Piney Woods (12 de abril)

Documental que explora la historia y el impacto de una de las instituciones educativas afroamericanas más antiguas de Estados Unidos. Aún no ha sido valorada ampliamente, pero se perfila como una pieza con fuerte carga histórica.​

Amazon Prime Video

📌 El método Orozco (11 de abril)

Documental que ofrece una mirada profunda al proceso creativo y la vida del artista Orozco, destacando su influencia en el arte contemporáneo. Aún no se dispone de suficientes reseñas para evaluar la recepción de este documental.​

📌 Dear David (11 de abril)

Película basada en una historia viral de Twitter, donde un hombre documenta experiencias paranormales en su apartamento, desdibujando la línea entre realidad y ficción. La crítica la ha recibido con opiniones divididas, destacando su atmósfera inquietante.​

Movistar Plus+

📌 Todas las criaturas grandes y pequeñas (11 de abril)

La serie británica continúa narrando las experiencias de un grupo de veterinarios en la campiña inglesa, combinando drama y humor. Ha sido elogiada por su representación auténtica de la vida rural y las relaciones humanas.

Aprovechando los días de Semana Santa, esta es una buena oportunidad para ponerse al día con nuevas series, películas y documentales. Las plataformas de streaming han renovado su catálogo con varios estrenos, y si quieres ver la lista completa por servicio, puedes consultar el calendario actualizado de JustWatch.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT