Estrenos de Netflix: estas son las series y películas en diciembre de 2022

¿Ya se acabó noviembre? Solo hay que escuchar los villancicos en la radio y el olor a buñuelos calientes para saber que lo que tuvimos fue la primera mitad de un diciembre de dos meses. Llega el último mes del año con toda su alegría, las compras a último momento, las reuniones familiares, la ansiedad por un nuevo año… saben qué, mejor nos quedamos en cada y terminamos el año con una maratón de Netflix.

¿Qué viene para la plataforma en el último mes de 2022? Muchas sorpresas. Por ejemplo, tenemos el estreno de Glass Onion, la película secuela de Knives Out (Entre Secretos y Navajas). También tenemos el estreno de la nueva serie de The Witcher, The Witcher el origen de la Sangre, protagonizada por Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), así como el estreno del remake de Matilda, que ahora es un musical.

Lo que queremos decir, es que lo que tenemos es cosas por ver en diciembre. Así que no solo hay que planear con quién hacer la novena, sino también a qué maratones dedicar tiempo.

Sin más demora. Estas son las series y películas que se estrenan en Netflix en diciembre de 2022:

Series

Diciembre 2

El baile de las luciérnagas: Temporada 2

Mi vida heterodoxa: Temporada 2

Diciembre 7

Odio la Navidad 7

Jugando con fuego: Temporada 4

Diciembre 9

Remodelaciones de ensueño: Temporada 4

Diciembre 16

El novato

Diciembre 21

Emily en París: Temporada 3

Un año después de mudarse a París gracias a un trabajo soñado, Emily llega a una encrucijada profesional y amorosa que determinará su destino.

Diciembre 22

Alice in Borderland: Temporada 2

Los juegos son más mortales, y Tokio, más salvaje y cruel. ¿Arisu podrá regresar al mundo real? Y, si lo hace, ¿valdrá la pena todo lo que ha perdido?

Diciembre 23

No necesitan presentación con David Letterman: Volodímir Zelenski

Diciembre 25

The Witcher: El origen de la sangre

Más de mil años antes de Geralt de Rivia, siete parias del mundo élfico se unen en una búsqueda de sangre contra un poder imparable.

Madre solo hay dos: Temporada 3

Diciembre 26

Traición

Diciembre 28

The Circle: EE. UU. – Temporada 5

Diciembre 30

La Reina del Sur: Temporada 3

Tras cuatro años en prisión, Teresa se escapa con la ayuda de Epifanio, que quiere llevarla a Bolivia. Pero Sofía, ya adolescente, también la necesita.

Películas

Diciembre 1

Trol

Una explosión en las montañas noruegas despierta a un trol, y las autoridades designan a una osada paleontóloga para que evite el caos en el lugar.

Diciembre 2

Scrooge: Cuento de Navidad

El amante de lady Chatterley

Un milagro navideño para Daisy

Diciembre 6

Amor, la muerte y la búsqueda de la felicidad.

Entregas navideñas

Diciembre 9

Pinocho de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro reinventa la historia de la marioneta de madera en un asombroso musical con animación cuadro por cuadro.

Diciembre 14

Todavía creo en Santa

Diciembre 16

BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades

Un periodista y documentalista realiza un viaje surrealista e introspectivo para reconciliarse con el pasado, el presente y su identidad mexicana.

Diciembre 20

Reviviendo la Navidad

Diciembre 23

Glass Onion: Un misterio de Knives Out

En la secuela de «Entre navajas y secretos», de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja a Grecia para descifrar un misterio con nuevos sospechosos.

Diciembre 25

Matilda, de Roald Dahl: El musical

Matilda, una niña fuera de lo común que tiene gran astucia e imaginación, se lanza a cambiar su propia historia, y los resultados son milagrosos…

Diciembre 28

Feliz Año Nuestro

Diciembre 29

Los colores del amor

Diciembre 30

Ruido de fondo

Una familia lidia con los conflictos de la vida diaria mientras lucha con los misterios universales del amor, la muerte y la búsqueda de la felicidad.

Documentales y especiales

Diciembre 14

No atiendas el teléfono

Una docuserie sobre la investigación de un estafador que convencía a gerentes de restaurantes de realizar registros al desnudo de sus empleadas.

Diciembre 13

Last Chance U: Basketball – Temporada 2

Empieza otra temporada para los Huskies de East LA, y el entrenador Mosley tiene mucho talento en la cancha. Pero sin presión, no hay resultados.

Diciembre 15

¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño en Murderville

Un detective que odia la Navidad debe resolver un crimen… y salvar las fiestas, con la ayuda de aprendices famosos que improvisan en todo momento.

Diciembre 16

El volcán: Rescate en Whakaari

Relatos de sobrevivientes y rescatistas e imágenes reales dan forma a este documental sobre la letal erupción volcánica de 2019 en Nueva Zelandia.

Diciembre 21

Soy un asesino: Temporada 4

¿Acciones planeadas, trágicos accidentes, defensa propia? Asesinos condenados a cadena perpetua cuentan los crímenes que los llevaron a prisión.

Anime

Diciembre 1

Berserk

En esta épica historia medieval, un mercenario errante se une a un carismático líder en su lucha por abrirse camino en la corte real.

Diciembre 9

Dragon Age: Absolution

Con gran poder en juego, un grupo de magos y ladrones se enfrenta a una fuerza siniestra que posee un peligroso artefacto.

Diciembre 13

Gudetama: Del cascarón a la aventura

Gudetama, el huevo perezoso, se suma de mala gana a una aventura con Shakipiyo, un pollito recién nacido decidido a encontrar a la madre de ambos.

Diciembre 15

Violet Evergarden: Recuerdos

Una ex niña soldado con profundas heridas emocionales se vuelve escritora de cartas en este resumen de la conmovedora y galardonada serie animada.

Diciembre 20

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 1)

Cuando fuerzas siniestras amenazan su reino, un joven príncipe emprende un peligroso viaje para salvar a sus seres queridos y descubrir sus poderes.

