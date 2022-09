‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ ya tiene su primer trailer

Glass Onion nos trae nuevos misterios en Grecia y la promesa de una película de misterio con la ambición de superar la original.

¿Quién es el culpable en esta ocasión? Una de las mejores películas de misterio que hemos recibido en años recientes fue A Knives Out: excelente misterio, actuaciones de primer nivel, un elenco de actores monstruoso… ¿Qué más se puede pedir en una secuela? Pues el primer tráiler de ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ incrementa la apuesta con un adelanto que nos deja preguntando: ¿cuándo podremos ver esta película?

Como un criminal maestro, el adelanto más reciente solo nos entrega la información necesaria. Vemos el regreso del detective Benoit Blanc (Daniel Craig), aunque esta vez el escenario de este asesinato es Grecia. El resto… bueno está más para nuestra imaginación. Vemos una caja particular, una mansión llena de objetos perfectos para un asesinato y muchos rostros capaces de cometer un homicidio.

El elenco de ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ sin duda es la razón número uno por la que la película desde este momento se propone como uno de esos planes imperdibles. Algunas de las estrellas que nos presenta este primer adelanto son Edward Norton (El increíble Hulk), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Janelle Monae (Hidden Figures), Kathryn Hahn (Tomorrowland), Leslie Odom Jr. (Hamilton), Jessica Henwick (Love and Monsters) y Kate Hudson (How to Lose a Guy in 10 Day).

‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ todavía no cuenta con una fecha de estreno, pero es poco probable que la veamos en 2022, incluso con el primer vistazo que nos dejó el tráiler. La película en esta ocasión llegará a Netflix, que adquirió los derechos de la secuela, donde también puede encontrar el primer filme o en Prime Video que fue el hogar original del filme.

Imágenes: Capturas de pantalla