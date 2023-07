Esta escena eliminada confirma el destino del Alto Evolucionador en el MCU

El Alto Evolucionador se ha convertido en uno de los mejores villanos del MCU. Parece que la crueldad animal puede conseguir ese efecto de convertirte en el ‘malo’ capaz de superar a Thanos en la encuesta de ‘personajes que despiertan el Punisher en tu interior’. Y contrario a lo que muchos pensarían, el villano de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 no está muerto. Hace meses que James Gunn confirmó que no había perdido la vida en la explosión de su nave ciudadela.

Ahora han comenzado a surgir algunas de las escenas eliminadas del filme, con una de ellas mostrando al Alto Evolucionador vivo. La aclaración importante antes de que veas el clip (que está al inicio de este artículo) es que estas escenas fueron cortadas del filme antes de que los gráficos en computadora y efectos fueran pulidos. Por esta razón, por ejemplo, vemos que el Alto Evolucionador se está acomodando pedazos de piel falsa encima de piel verdadera o un Rocket que parece sacado de un juego para la PlayStation 2.

De acuerdo con Gunn es Drax quien rescata al villano después de que sea derrotado por el equipo en el clímax del filme. De hecho, es posible ver una parte de su cuerpo en la parte final del filme en la que los guardianes están escapando de la nave.

Aunque puede parecer innecesario dejar vivir al villano, para Gunn no tenía sentido que la película terminara con Rocket cobrando su venganza o dejando morir a su creador.

Rocket literally says he wouldn’t kill him. And then the Guardians proceed to save everyone person and animal alike on the ship

