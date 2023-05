¿Qué ocurre, qué significan y cuántas escenas post crédito tiene Guardianes de la Galaxia Vol. 3?

Es esa fecha del año otra vez. No, no nos referimos al estreno de una nueva película de Marvel, sino el momento en el que tienes que buscar cuántas escenas post crédito tiene la película que estás viendo. Pero en ENTER.CO no solo tenemos el número de escenas que tiene Guardianes de la Galaxia Vol. 3, sino que además te explicamos qué significan para el futuro de la franquicia.

¿Cuántas escenas post crédito tiene Guardianes de la Galaxia Vol. 3?

La película tiene dos escenas post crédito. Y, a diferencia de otras situaciones, ambas envían mensajes sobre el futuro de sus personajes.

¿Qué significan las escenas post crédito de Guardianes de la Galaxia?

A continuación, daremos spoilers de Guardianes de la Galaxia Vol 3.

Los Nuevos Guardianes de la Galaxia

La primera escena post crédito nos muestra al nuevo equipo de Guardianes de la Galaxia después de Quill, Nebula, Drax y Mantis abandonaran el grupo: Rocket, Groot, Cosmo, Kraglin, Adam Warlock y, quizás la mayor sorpresa, Phyla-Vell (de quién puedes conocer más detalles en este enlace). El grupo discute cuál es la mejor canción y cantante de todos los tiempos, cada uno entregando una respuesta diferente (y mostrando a un Adam Warlock que se ha convertido en todo un melómano desde que se unió al grupo).

Al final Rocket responde que su canción favorita es nada menos que ‘Come and get your Love’’. Los fans reconocerán el tema por ser la canción con la que se introduce a Star-Lord en la primera película. Luego vemos a una versión todavía más grande y musculosa de Groot despertar, con el grupo enfrentando una horda de monstruos aliens.

La escena tiene un objetivo sencillo: presentarnos a los Nuevos Guardianes de la Galaxia que, seguramente, terminaremos por ver en algún nuevo proyecto del MCU a futuro. Quizás lo más importante es que nos deja a un Adam Warlock que ahora está sirviendo como héroe y además nos introduce a Phyla-Vell (que apostamos tendrá su momento de brillar en otro proyecto).

El regreso de Star Lord.

La segunda escena post crédito nos muestra a Star Lord viviendo en la Tierra con su abuelo, con quien se reencontró al final de la película. Quill está quejándose, mientras que su abuelo lee un periódico (que, por cierto, tiene un titular haciendo referencia al secuestro de Kevin Bacon durante el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia).

La pantalla luego va a blanco, solo con el texto de ‘Star-Lord regresará’.

¿Pero cuándo puede regresar el personaje? La conclusión más lógica es que hará parte de los héroes que se enfrentarán a Kang en ‘Avengers: Kang Dynasty’. La película apunta a ser un evento de las mismas dimensiones que fue ‘Infinity War’, reuniendo a la mayor cantidad de personajes y héroes disponibles. El hecho de que Star-Lord se encuentre en la tierra también parece perfecto, pues significa que sería el único ‘guardián de la galaxia’ disponible para entrar en acción cuando las primeras variantes llegan a atacar el planeta.

