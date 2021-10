Todo lo que debes saber sobre Adam Warlock en el MCU

Si anoche te acostaste a dormir temprano, te perdiste de una actualización bastante importante: el MCU ya tiene a su Adam Warlock. James Gunn, director de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, confirmó que Will Poulter interpretará a uno de los personajes más poderosos en las páginas de Marvel. La noticia no solo es enorme porque nos da un rostro para el personaje, sino porque además asegura que el héroe será una parte importante de la próxima película de los guardianes.

As you guys know I often strike down false rumors, so… um…

Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E

— James Gunn (@JamesGunn) October 11, 2021