¡Es oficial! Robert Downey Jr. regresará al MCU como Doctor Doom

¿No lo viste venir? Durante el panel de la Comic Con 2024 Marvel Studios finalmente confirmó que Kang ya no será el villano de la próxima película de ‘Avengers’, sino que en vez de esto el rol del antagonista principal estará en manos de Doctor Doom.

Pero esta no fue la única revelación que hizo el estudio. La versión de este villano será interpretada por nadie menos que Robert Downey Jr., el actor que inició el MCU con Iron Man.

Sobre el cambio de Kang, desde hacía meses teníamos rumores que apuntaban a que el estudio iba a realizar la modificación de su próxima película de los vengadores por una culminación de factores: primero está el estado actual del MCU, que no ha sido particularmente popular. La primera aparición del villano en Ant-Man and the Wasp: Quantumania no dejó el mejor sabor de boca en el estudio. A esto se sumó el despido de Jonathan Majors, el actor que interpretó al villano, después de que fuera encontrado culpable en un caso por violencia física. Los rumores también apuntaban a que tendriamos al Doctor Doom ocupando el lugar del ‘gran villano’ a derrotar en la película final de esta fase del MCU.

The Russo Bros. introduce Robert Downey Jr. back to the MCU as Doctor Doom during the Marvel #SDCC Hall H panel pic.twitter.com/D0pCXRuPHE — The Hollywood Reporter (@THR) July 28, 2024

¿Cuándo se estrenará ‘Avengers Doomsday’?

Así tenemos un nuevo título para la película: ‘Avengers Doomsday’. La cinta también cuenta con una ventana de estreno para mayo de 2026… así que estamos a tan solo unos años de verla en las salas de cine.

No fueron las únicas noticias que recibimos de ‘Avengers: Doomsday’. No solo regresará Downey Jr., sino que los hermanos Russo han sido fichados para dirigir las próximas dos películas de los vengadores en el MCU. Los directores se habían retirado después de ‘Avengers: Endgame’, pero parece que Marvel decidió apostar a sus estrellas más brillantes para finalizar la nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel.

Noticia en desarrollo.

Imágenes: Marvel Studios