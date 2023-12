¡Es oficial! La película de Superman ya encontró a su Lex Luthor (en un antiguo X-Men)

¡El elenco de la película de Superman de James Gunn cada vez pinta mejor! Hace unas semanas un rumor aseguraba que la cinta ya había encontrado al actor para interpretar a Lex Luthor: Nicholas Hoult. Este 11 de diciembre, a través de una publicación en Instagram, el director James Gunn ha confirmado la elección a través de una publicación de Instagram en la que vemos al actor y el director juntos.

La revelación llega con algo de contexto en el que Gunn explica cómo se tomó la decisión y, de paso, nos prepara para la llegada de esta nueva versión de uno de los villanos más grandes del DCU:

“Sí, finalmente puedo responder, Nicholas Hoult es Lex Luthor en #SupermanLegacy y no podría estar más feliz. Anoche salimos a cenar para celebrar y discutir cómo podemos crear un Lex que sea diferente a todo lo que hayas visto antes y que nunca olvidarás. «Pero, James, escuchamos esto hace semanas, ¿por qué no nos dijiste que era verdad?» Porque, aunque lo estábamos discutiendo, no fue definitivo hasta hace un par de días y no quiero decirles algo que no sea seguro. De todos modos, brindo por Lex (¡y Nicholas!), uno de mis personajes favoritos del DCU”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Gunn (@jamesgunn)

Hoult es mejor conocido por su rol dentro de la franquicia de X-Men en donde interpretó a una versión joven de Bestia desde X-Men: First Class (2011). El actor también ha participado en otros proyectos reconocidos como ‘Mad-Max’, ‘Tolkien’ y ‘Mi Novio es un Zombie’.

Te puede interesar: Henry Cavill se despide de Superman, no volverá a intepretar al superhéroe

Gunn no ha confirmado que este Lex Luthor de Super-Man: Legacy vaya a ser el gran villano de su historia y el anuncio de su aparición no es una confirmación tampoco. La razón está en que la cinta es un proyecto bastante diferente a las películas tradicionales de héroes que conocemos. El filme no será una historia de orígenes, sino que tendrá como protagonista a un hombre de acero que lleva algún tiempo como héroe en la tierra, lo que significa que a estas alturas él y Luthor ya son algo cercano a ‘viejos némesis’.

La otra razón está en que un rumor apunta a que el verdadero villano de ‘Superman Legacy’ serán Brainiac, la inteligencia artificial de Krypton obsesionado con capturar, almacenar y destruir todo el universo. Si este es el caso entonces el rol que podría tomar el Lex Luthor de la película es de un ‘aliado a regañadientes’ de Superman para defender el planeta. No es una idea demente, considerando que ha ocurrido en diversas ocasiones en los cómics, series y películas del súper héroe.

‘Superman: Legacy’ tiene programado comenzar a filmar en 2024 y deberíamos ver la película (por temprano) en 2025… así que falta algún tiempo antes de que podamos confirmar nuestras teorías y dudas.

Imágenes: Montaje ENTER.CO