¿Era ‘ese personaje’ Dina en el capítulo 6 de ‘The Last of Us?: los creadores responden

El episodio seis de The Last of Us estuvo cargado de pequeñas referencias al videojuego. Pero una que los fans parecieron encontrar ha sido confirmada… y al mismo tiempo descartado por los creadores del show: la aparición de Dina.

Para aquellos que están perdidos algo de contexto: Cuando Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) ingresan por primera vez al pueblo y conocen a María (Rutina Wesley), hay una chica curiosa que mira desde lejos al grupo. Ellie, con el tacto que la caracteriza, termina por espantarla. Pero para los fans del videojuego parecía claro que no se trataba de alguna interacción menor, sino que estábamos ante la presentación de Dina, un personaje que es bastante importante en el segundo videojuego de The Last of Us.

Respondiendo a este rumor Neil Druckman, creador del juego, y Craig Mazin, creador de la serie para TV, conversaron sobre esta escena en el podcast oficial de The Last of Us.

Neil Druckmann: Y luego hay una buena especie de… ¿Lo llamarías un huevo de Pascua? No sé si lo llamaría un huevo de pascua.

Craig Mazin: Es un poco, quiero decir, es ambiguo. Alguien está mirando a Ellie.

Druckmann: Sí.

Mazin: Me pregunto quién podría ser, teóricamente o no. Lo averiguaremos tal vez algún día.

Troy Baker: ¡Ay! No me di cuenta de eso por completo. «Qué estás mirando.»

Druckmann: Sí, porque en la Parte 2 hay una historia sobre la primera vez que Dina conoció a Ellie que es muy similar a lo que sucede aquí.

Mazin: Eso no significa que sea Dina, pero tampoco significa que no lo sea.

¿Está el show de HBO preparando la adaptación de The Last of Us: Parte 2?

Aunque los creadores de la serie están siendo, de manera deliberada, bastante vagos sobre el significado de este cameo, parece bastante obvio que el show acaba de presentar a Dina o al menos a un personaje inspirada en ella. En la el segundo juego ella es una de las residentes de Jackson y quien se convierte en la pareja de Ellie al inicio del juego.

De hecho, Dina es bastante importante para los eventos de la segunda parte (de los que no entraremos en detalles, en caso de que no quieras spoilearte por completo una segunda temporada) y en la introducción del juego conocemos un poco de cómo conoció a Ellie, asegurando que ella inicialmente se mantuvo alejada. También parece lógico que conozcamos de esta manera al personaje, considerando la manera en la que este episodio presenta a Jackson como un escenario a recordar.

El siguiente capítulo de The Last of Us con seguridad explorará más de la sexualidad de Ellie, enfocándose en su relación con Riley. Así que no sorprendería que este guiño se diera justo en el momento en el que la ‘revelación’ sobre Ellie se dará. También sabemos que HBO Max ya autorizó una segunda temporada del show que, seguramente, se enfocará en los eventos del segundo juego.

Por si esto fuera poco, la chica que mira a Ellie aparece en la descripción oficial de IMDB del capítulo… lo que usualmente no es gratuito. La actriz que la interpreta es Paolina van Kleef.

Imágenes: HBO Max y Montaje ENTER.CO