¿Encontró el live action de One Piece a su Ace? Esto dicen los rumores

Tenemos bastante movimiento esta semana en lo que a rumores de One Piece respecta. Por ejemplo, las redes sociales desde ya están asegurando que el show de Netflix ya habría seleccionado a su Portugas D. Ace.

Y antes de que sigas leyendo, para ahorrarte la decepción, tenemos que aclarar que hasta el momento todo lo que existen son rumores y que fuente principal de ellos es un actor que no está relacionado con el live action de Netflix. Así que cualquier cosa que leas o escuches en las próximas semanas es mejor que las tomes con una pizca de sal.

¿Qué dicen los rumores sobre Ace?

El principal rumor en estos momentos es que Xolo Maridueña, mejor conocido por interpretar a Miguel en ‘Cobra Kai’ y ‘Jaime Reyes’ en la película de ‘El Escarabajo Azul’ habría sido seleccionado para interpretar a el personaje de Ace en la segunda temporada.

El problema está en la fuente de esta información. La información proviene de Mario Cortijo, un actor que participa en una serie web llamada OUKE, que en una entrevista aseguró que el rol de Ace lo había ganado Maridueña al hablar sobre papeles que son asignados a personas de diferentes etnicidades:

“Esto es para prevenir a las personas que piensan que solo porque luzco como un personaje o soy del mismo lugar del que provienen debería ganarme ese rol. Como curre en One Piece. La temporada 2 está en camino. Está Lucas Amorim con quien los fans están obsesionados diciendo que él debería ser Ace porque es brasileño, pero el actor que realmente lo interpreta es Xolo Maridueña que es mexicano. Él va a interpretar a un brasileño”.

¿Podemos creer a Cortijo? Pues el actor y Maridueña son amigos, así que es posible que se le hubiera escapado este detalle, sin saber que Netflix no ha anunciado de manera oficial a todos los actores que se unirán a la segunda temporada. Dicho esto, hasta que Netflix no lo confirme es mejor no saltar a conclusiones, en especial considerando la historia.

Decimos esto, porque hasta hace algunos meses otros rumores circulaban asegurando que Netflix había fichado a Jamie Lee Curtis como la Dra. Kureha cumpliendo el sueño de todos los fans del live action. Pues esta misma semana el estudio salió a desmentir esta información y reveló que por desgracia Curtis no se pudo unir al proyecto debido a que tenía compromisos con otras películas y shows (entre los que se encuentra la secuela de ‘Viernes de Locos’).

Maridueña como Ace no es una mala idea. Primero, el actor tiene parecido con Iñaki Godoy lo que puede vender la idea de que se trata de su hermano mayor (y sí sabemos que esto al final del día realmente no importa, pero shhh. Spoilers). No solo esto, sino que el actor es una de las estrellas más talentosas y tiene el carácter perfecto para traer al personaje a la pantalla chica.

Netflix por ahora no ha querido compartir los últimos detalles sobre algunos de los principales roles que quedan por revelar de la segunda temporada: Miss Wednesday/Vivi, Miss All Sunday/Nico Robin, Kureha y Chopper. Esto es importante, considerando que el show tenía programado comenzar su producción en julio de 2024.

Imágenes: Shueshia