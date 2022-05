Elon Musk suspende la compra de Twitter y Tesla sufre

Después de semanas de expectativas sobre el manejo que puede tener Twitter después de que se complete su compra, Elon Musk anunció que la adquisición se ha suspendido de manera temporal.

¿Por qué razón? De acuerdo con el CEO de Tesla, el reporte más reciente de la red social aseguró que menos del 5% de las cuentas de usuarios activos corresponden a spam/bots/cuentas falsas. Musk ahora está solicitando a Twitter que entregue mayores detalles sobre cómo obtuvo estos cálculos.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022