El meme de Barbie y Ken en prisión está siendo utilizado para crear las parejas más divertidas

Si los memes que están saliendo de la película de Barbie son algún indicio de la calidad de la película… Dios mío, estamos frente a una de las mejores películas de 2023. Este fin de semana #Barbie fue tendencia gracias a que artistas en Internet decidieron utilizar una de las escenas del tráiler para poner a parejas famosas pop posando para la policía.

La escena en cuestión tiene lugar cuando Barbie y Ken están en el mundo real y son arrestados por la policía (un tráiler extendido nos revela que el motivo es su decisión de comprar ropa sin pagar). Mientras que Barbie está sorprendida por el hecho de ser una delincuente, Ken está posando con una sonrisa inocente (que es la parte más divertida del meme).

Y tenemos que agradecer al enorme talento de los artistas de la Internet que han utilizado la imagen para crear una galería enorme de parejas o dúos de la cultura pop posando para su foto frente a la policía. Utilizando el hashtag #Barbie estos genios de los memes han aprovechado para crear uno de los mejores memes de 2023 que abarca personajes del anime, música, televisión, cuentos y películas. La pregunta es ¿Quién es el que está preocupado y quién es el descarado sonriendo?

Y en caso de que alguien necesite el fondo base para hacer su propio meme, un alma bondadosa de Twitter ya ahorró parte del trabajo

I made the bg anybody can use pic.twitter.com/A0aZT1xMAK — 鉢村法知 (@_8mura_) May 26, 2023

Estos son algunos de nuestros favoritos del meme de #Barbie y Ken:

La versión animada para empezar



Solo los fans del anime OG lo entienden

Aprovechando que esta de moda el meme de Barbie hice a los wawitas de Ouran xdd #digitalart #draw #anime pic.twitter.com/0WKL05dTTF — ✿ෆ| DrawBlue |ෆ✿ (@drawblue) May 28, 2023



Por supuesto que Zagreus está feliz de haber sido atrapado

I swear I can draw stuff besides memes… but here’s the Barbie meme for you pic.twitter.com/k5zhAqPjqh — SARA MARI (@smtorama) May 26, 2023



Ahora que estamos en el mood de ‘Tears of the Kingdom’



Los fans de Avatar entenderán el chiste.

Nunca un meme había sido tan exacto en asignar roles

Netflix es el que debería ir a prisión por cancelar este show

Thanks barbie movie for this ship template lol #breagan pic.twitter.com/FUOrVChrek — SaDeLionne (@sadelionne) May 25, 2023

El primer traíler de Barbie, que se estrenó la semana pasada, nos muestró a la Barbie de Margot Robbie (‘Bombshell’, ‘I, Tonya’) comenzando a pensar en la muerte y lo limitada que es la vida, al mismo tiempo que desastres pasan en su vida (como ser incapaz de flotar hasta su carro del tejado o tener que apoyar las suelas del pie en el piso). Para buscar respuestas decide viajar al mundo real con un Ken protagonizado por Ryan Gosling («La La Land”, “Half Nelson”) que se suma a su búsqueda. Por desgracia las personas en Mattel no parecen estar muy felices de que una de sus Barbies esté visitando el mundo real con Will Ferrell (las películas “Anchorman”, “Talladega Nights”) sirviendo como el principal villano de esta película.

La cinta también cuenta con un elenco que está lleno de estrellas: America Ferrera (“End of Watch”, las películas de “How to Train Your Dragon”), Kate McKinnon (“Bombshell”, “Yesterday”), Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World”, “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War”, “65”), Issa Rae (“The Photograph”, “Insecure”), Rhea Perlman (“I’ll See You in My Dreams”, “Matilda”), Ana Cruz Kayne («Little Women»), Emma Mackey («Emily», «Sex Education»), Hari Nef («Assassination Nation», «Transparent»), Alexandra Shipp (las películas de «X-Men»), Kingsley Ben-Adir (“One Night in Miami”, “Peaky Blinders”), Simu Liu (“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”), Ncuti Gatwa (“Sex Education”), Scott Evans (“Grace y Frankie»), Jamie Demetriou («Cruella»), Connor Swindells («Sex Education», «Emma»), Sharon Rooney («Dumbo», «Jerk»), Nicola Coughlan («Bridgerton», «Derry Girls» ), Ritu Arya (“The Umbrella Academy”), Dua Lipa y la ganadora del Oscar Helen Mirren («The Queen»).

La película de Barbie está programada para ser estrenada el próximo 20 de julio en América Latina.

Imágenes: Montaje ENTER.CO