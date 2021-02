El capítulo 7 de ‘WandaVision’ viene con escena pos créditos

Otro viernes. Otro capítulo más de ‘WandaVision’.

El episodio más reciente termina con otro clásico ‘giro’ al mejor estilo de este programa. Por supuesto, muchos seguramente escucharon la música del final y aprovecharon para ir al baño, comenzar a preparar el desayuno o salir corriendo a trabajar. Si lo hicieron, se perdieron la primera escena ‘pos créditos’ de WandaVision.

No es un segmento muy largo. Vemos a Mónica investigar los exteriores de la casa de Agatha Harkness. Mientras que busca cómo entrar, encuentra la puerta al sótano (el último lugar en el que vimos a Wanda). Al abrirlo se encuentra con el mismo tono de mazmorra, con elementos mágicos que vio Wanda. Pero antes de que pueda entrar alguien la detiene. Es ‘Pietro’ (que estuvo desaparecido por la mayoría del episodio) que la llama ‘fisgona’, antes de que el capítulo termine.

Desde hace años, Marvel Studios nos ha acostumbrado a quedarnos después de los créditos. Pero WandaVision, de cierta manera, había perdido la tradición. La aparición de una escena pos créditos nos confirma que ya terminamos con el periodo de las ‘comedias’ y que entramos en la fase en la que el show se convertirá en una historia 100% MCU.

También nos prepara para un capítulo 8 bastante interesante. Mónica parece haber despertados sus poderes al entrar una vez más en el Hex (de hecho sus ojos están brillando de nuevo al acercarse al sótano), por lo que su encuentro con Pietro puede no ser tan unilateral como el final anticipa. También es importante el que la serie haya confirmado que el ‘falso Pietro’ no es nadie más que otro truco de Agatha. No obstante, no descartamos el que este nuevo ‘Quick Silver’ sea alguien más ¿Quizás Mefisto, confirmando meses de teorías?

Quizás la lección más importante del capítulo más reciente es que, las próximas semanas, tenemos que dejar correr WandaVision hasta el último segundo. Es posible que algún otro secreto esté oculto después de que la música haya sonado y, si las teorías apuntan a lo correcto, WandaVision puede terminar dando la pista más importante de la fase 4 que hayamos tenido.

Imágenes: captura de pantalla ENTER.CO