Eichiro Oda puso a ChatGPT a escribir un capítulo de One Piece

A estas alturas lo complicado es encontrar algo que no hayan puesto a hacer las inteligencias artificiales. Ya no siquiera podemos decir que les falta dibujar manga, porque hace unos meses reportamos que una historia iba a ser serializada con ilustraciones creadas a través de AI. Pero un nuevo hito a sido alcanzado con Eiichiro Oda, autor de One Piece, que puso a ChatGPT a escribir un capítulo de su manga por él.

La nueva aventura de Oda experimentando en con inteligencia artificial fue compartida a través de la cuenta oficial de One Piece en Twitter. En el video (del que a continuación traducimos el texto) el autor le dice a ChatGPT que no puede pensar en la próxima historia de su manga, con el añadido de que quiere que sea “especialmente entretenida”.

La inteligencia entonces construye una historia sobre un ‘Rey de la Sombras’ que secuestra a Chopper el reno. Para poder derrotarlo Nico Robin debe contactar con una sociedad de su pasado llamada ‘la sociedad de las sombras. Después de conseguir su ayuda, la tripulación de los Sombrero de Paja puede derrotar al rey de las sombras.

Si no están sorprendidos con el nivel de creatividad de la historia, no son los únicos. ChatGPT le preguntó a Oda que le parecía la historia que había creado asegurando que “tenía un villano que controlaba todo desde las sombras, una raza misteriosa de personas sombra y nuevos amigos. Robin también tendrá un rol protagónico. Así que los lectores querrán prestar atención a su conocimiento y sus acciones”. Pero nada de esto impresionó al mangaka que le respondió que “era aburrida”. Pero Oda no se rindió y le dio a una segunda oportunidad pidiendo una historia más interesante.

Te puede interesar: El live action de One Piece en Netflix se estrenará en 2023

ChatGPT entonces presentó una historia en la que un alíen, de manera secreta, vivía entre la tripulación de los Sombrero de Paja. El planeta del alíen había sido destruido por una nave espacial “malvada” y ahora este alíen había abordado la nave para poder perseguir a los enemigos. Luffy y compañía persiguen a esta nave, pero en su camino paran en una isla en la que una bruja malvada vive. La bruja planea robar un objeto llamado ‘El Fragmento de Estrella’ que es necesario para poder revivir su planeta. El capitán y su tripulación luego derrotan a la bruja y restauran el planeta.

Aunque Oda pareció bastante impresionado con esta segunda idea, no hay que ser un fan muy dedicado a One Piece para entender que la inteligencia artificial confundió el barco pirata con una nave espacial. Tampoco parece que la historia de una bruja robando un fragmento de estrella esté muy acorde a la manera actual en la que Oda escribe sus historias… que suele destacar precisamente por la complejidad de tramas y mundos, además de la manera en la que maneja a sus protagonistas.

Así que buenas noticias para todos aquellos que temen que los robots nos quiten el trabajo. Al parece todavía no pueden escribir un buen manga.

Imágenes: Shonen Jump