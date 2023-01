Cyberpunk Momotaro: el manga generado por AI que despierta polémicas

El uso de arte generado a través de inteligencia artificial (AI) es uno de los temas más polémicos en estos momentos. Pero, aunque muchos artistas han expresado su rechazo a las obras creadas de esta manera la editorial Shinchosha (responsable de mangas como Gokushufudō/ The Way of the Househusband) que este mes anunció el lanzamiento de un manga con arte generado por AI: Cyberpunk Momotaro.

El manga es una versión futurista de la leyenda de Momotaro (el relato japonés de un niño que nace de un durazno y de adulto se lanza en la misión para derrotar demonios). El arte de Cyberpunk Momotaro fue producido utilizando el software AI Midjourney. El primer capítulo del manga, que fue anunciado este mes, será presentado en la versión física de la Shinchosha’s Bunch Comics el próximo 9 de marzo.

¿Por qué los artistas están molestos con la creación de obras AI?

Lo primero que es importante recordar es que el uso de herramientas AI no es necesariamente nuevo. De hecho, desde hace mucho tiempo muchos artistas han utilizado este tipo de software para complementar el trabajo que realizan o incluso jugar con el concepto. En diciembre del año pasado Eichiro Oda (autor de One Piece) publicó un video en el que utilizó un filtro AI para convertir sus bocetos en ilustraciones.

Playing with AI anime filters full video by Eiichiro Oda #OnePiece pic.twitter.com/nwmk9XLvDI — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 19, 2022

El problema tampoco está en un temor porque las máquinas remplacen a los artistas. Incluso los programas más avanzados requieren de guía, en especial al momento de interpretar algunos de los elementos más desafiantes de la creación e ilustración.

El problema para muchos está en que la el uso de AI para ilustrar crea riesgos serios de robo de derechos de autor. La primera razón está en que muchos de los programas de este tipo deben ser alimentados con miles de imágenes de las cuales puedan tomar referencia para luego adaptar y recrear. Esto significa que, al menos en un sentido estricto, las ilustraciones AI son creadas sin utilizar otro material. El problema para muchos artistas está en que su arte pueda ser ‘robado’ por estos programas.

Es un tema complejo, pues supone un nuevo debate sobre los derechos de autor en especial en lo que a la web respecta. ¿Es justo que un artista pase horas dibujando un sketch solo para que una máquina tome su trabajo y en cuestión de segundos agregue modificaciones y lo llame una obra nueva? ¿Hay alguna diferencia en la tarea de estos mismos artistas al momento de buscar referencias para sus ilustraciones?

Plataformas de imágenes como Shutterstock se han asociado con motores para vender estas imágenes generadas con AI. Así que la tendencia existe y es poco probable que se vaya. Tendremos que esperar un tiempo para ver si los mangas con AI son una novedad o la manera de crear en cuestión de algunos años.

Imágenes: Twitter.