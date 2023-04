Eddie Munson regresará al mundo de ‘Stranger Things’… pero solo en un libro

Es difícil perdonar a Stranger Things por quitarnos a Eddie Munson tan rápido. El personaje de la temporada 4 se convirtió de manera rápida en un favorito y su muerte, por desgracia, significa que no lo veremos en la temporada 5 (a menos que algún milagro ocurra). Sin embargo, Eddie Munson regresará… aunque no de la manera que muchos esperaban, sino como un libro que servirá como precuela del personaje.

La novela, que será escrita por Caitlin Schneiderhan, tendrá como nombre ‘Stranger Things: Flight of Icarus’ (‘Stranger Things: El Vuelo de Ícaro’, como el mito griego del hombre que voló muy cerca del sol y fue castigado por su arrogancia) y contará los eventos que ocurrieron dos años antes de la temporada 4 de Stranger Things. De acuerdo con Entertainment Weekly, que reportó primero la existencia del proyecto, la historia se centrará en Eddie cuando conoce a un productor de música llamado Paige. Buscando dinero para perseguir su sueño de rock and roll se verá involucrado en un negocio sospechoso de su padre.

Es curioso que, a pesar de que Eddie se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fans de Stranger Things, es muy poco lo que conocemos del pasado del personaje. La historia de la novela quiere llenar muchos de estos vacíos y quizás ofrecer la oportunidad a los fans más devotos de pasar tiempo extra con nuestro roquero, nerd de D&D y valiente favorito.

El anuncio también confirmó que Netflix desde ya está buscando monetizar Stranger Things antes de su final. Esta semana el servicio de streaming también anunció que está desarrollando una serie animada inspirada en la franquicia.

Tiene sentido considerando que estamos a pocos años de que la serie transmita su quinta y última temporada. Hasta el momento Netflix no ha compartido un panorama muy claro de cómo quiere continuar el mundo de ‘Stranger Things’ cuando la serie principal haya acabado, pero la historia nos dice que la plataforma no pierde el tiempo cuando se trata de aprovechar el éxito de sus productos. No sorprendería que los personajes de los hermanos Duffer (creadores de Stranger Things) tengan un destino similar a los de la Casa de Papel, con shows de tipo spinoff que quieran seguir aprovechando a rostros favoritos dentro de la serie. Así, la novela de Eddie Munson puede solo ser una prueba para otras historias ‘antes de Stranger Things’ que serían adaptadas para la plataforma.

