Dumb Money, la película de la saga de Gamestop, ya tiene tráiler

¿Con ganas de ver la historia de cómo un grupo de redditors hicieron perder a Wall Street miles de millones de dólares? Este viernes 23 de junio se estrenó el primer tráiler de Dumb Money (Dinero tonto en español) que quiere adaptar la historia de la saga GameStop, el valor de sus acciones y cómo R/WallStreetBets pasó a convertirse en uno de los foros más conocidos de la Internet.

La descripción de Dumb Money la define como un filme ‘dramático’ y ‘biográfico’ inspirado en eventos reales y en la vida de Keith Gill a quién muchos han identificado como el principal rostro detrás del movimiento que llevó a cientos de personas a apostar por las acciones de GameStop. La cinta está protagonizada por Paul Dano (mejor conocido por interpretar al Acertijo en la película más reciente de Batman) como Gill, un antiguo analista financiero que decidió utilizar Internet para comenzar a publicar videos sobre ‘acciones’ que le parecían interesantes. En el otro extremo de la historia se encuentran Gabe Plotkin interpretado por Seth Rogan (Super Mario Bros. y Superbad) y Kenneth C. Griffin por Nick Offerman (The Last of Us y Parks and Recreations) dos inversionistas reales que jugaron un rol importante en toda la saga de Game Stop.

Por supuesto, podemos ver la postura que tiene la historia de Dumb Money al posicionar a Gill y sus seguidores como personas que solo quieren ver a Wall Street perder en un ‘juego en el que Wall Street ha hecho trampa para ganar siempre”. Esta versión de los eventos está adaptada de la novela ‘The Antisocial Network’ (La Red Antisocial) escrita por Ben Mezrick. El autor es la misma persona que escribió ‘The Accidental Billionaire’ (El Billonario por accidente) que luego fue adaptada como ‘The Social Network’ y que buscó contar los orígenes de Facebook y Mark Zuckerberg,

Dumb Money está programada para su estreno en los Estados Unidos el 22 de septiembre de 2023.

¿Qué fue lo que ocurrió con Gamestop y R/WallStreetBets?

Para aquellos con mala memoria: en diciembre de 2020 / enero de 2021 las acciones de GameStop, una cadena de tiendas enfocadas en la tienda de videojuegos que en años se ha visto en una situación económica complicada, pasaron de valer 10 dólares a más de 3.000 dólares en cuestión de solo unas semanas.

Esto significó malas noticias para Wall Street por algo llamado Short Options. De manera muy simplificada, es cuando una compañía apuesta en contra del crecimiento de una empresa y cree que sus acciones van a bajar, pero ofrece una opción de compra a futuro por cierto precio. Para dar un ejemplo, si ENTER.CO se encontrará en la bolsa y sus acciones hoy valieran 25 dólares, pero una firma cree que el precio puede caer a 10 puede usar la Short Call Option para hacer dinero.

El problema estuvo en que un foro en Reddit con el nombre de R/WallStreetBets comenzó a invertir de manera masiva en las acciones de Gamestop y realizar inversiones para que el valor de la compañía subiera.

Lo que ha significado problemas para las firmas que habían utilizado la Short Call un problema. Pues las personas con las que habían realizado estos compromisos de compra pueden ejercer este derecho. Lo que significa que las acciones que antes estaban a 25 dólares ahora son intercambiadas a un precio mucho menor del actual, lo que representa pérdidas. Dinero, además, que no proviene directamente de su capital, sino de préstamos o de inversionistas.

De acuerdo con Market Insider, las compañías que habían apostado con Short Call options en acciones de GameStop han perdido cerca de 500 mil millones de dólares. Una cifra récord. Mientras tanto, en el papel, los usuarios de WallStreetBets se han hecho millonarios apostando a un meme.

