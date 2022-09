Eat the Rich, el documental de la saga de Gamestop, tiene molesto a Reddit

Netflix presentó el primer tráiler de su documental sobre lo que pasó con las acciones de Gamestop... y algunas personas no están felices

Entre la locura de cosas que pasaron en 2021 una de las que quizás hayas olvidado es el momento en el que un grupo de personas en Reddit hicieron perder miles de millones de dólares a WallSteet. Es una historia fascinante, que por supuesto llamó la atención de muchas productoras incluida Netflix que en septiembre presentó el tráiler de ‘Eat the Rich: The GameStop Saga’.

Quizás lo más curioso del tráiler no es la misma historia, sino las reacciones que ha generado. El adelanto ha molestado a la comunidad de R/WallsteetBets (el foro de Reddit en el que se rastrea el origen de esta historia). El motivo es que muchas personas sienten que el tono del mensaje hace ver a las personas que invirtieron en las acciones de Gamestop como trolls o personas que solo estaban actuando con la intención de dañar el mercado, así como la ausencia de algunas voces dentro del mismo foro.

La frase, en particular, que está siendo replicada para explicar la molestia es con la que cierra el tráiler. “YOLO, destruyamos la economía”, dice la periodista Taylor Lorenz, al parecer resumiendo toda la filosofía de R/WallsteetBets. En Reddit algunas de las publicaciones más votadas son de personas que han criticado el adelanto, al mismo tiempo que prometen cancelar su servicio de Netflix.

En YouTube la respuesta no parece ser mejor. Los comentarios destacados dicen cosas como “Los inversores minoristas no están tratando de «destruir la economía». No es como si supieran que los fondos de cobertura como Melvin Capital estaban tan increíblemente apalancados en la venta al descubierto de acciones que se verían obligados a conspirar para desactivar el botón de compra”. Aunque YouTube hoy esconde el número de ‘No me gusta’, podemos suponer por la cantidad de vistas frente a al número de ‘Me gusta’ que la proporción está a favor de aquellos que no están de acuerdo con la perspectiva ofrecida por el adelanto.

De nuevo, incluso con la visión de Netflix, vale la pena prestar atención al documental. WallStreetBets se definió a sí misma como la unión extraña entre 4Chan y Wall Street y, más que nada por azar, a inicios de 2021 decidió adoptar el meme de incrementar el valor de las acciones de Gamestop. Esto lo hicieron al realizar inversiones que, poco a poco, han incrementado el valor de la empresa hasta el actual.

Lo que significó problemas para las firmas que habían utilizado la Short Call (cuando una compañía apuesta en contra del crecimiento de una empresa y cree que sus acciones van a bajar) un problema, con compañías como Market Insider asegurando que las empresas de Wall Street habían perdido cerca de 500.000 millones de dólares contra un meme.

Imágenes: Netfllix