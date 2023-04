Disney ya tiene a la Lilo de su live action de ‘Lilo & Stitch’

En caso de que no lo sepas, Disney está en estos momentos trabajando en una versión de live action de ‘Lilo & Stitch’. Aunque la película está bastante lejos de llegar a los teatros, parece que hay muchos avances en el proyecto pues hoy se reveló quién será la persona que interpretará a Lilo en la adaptación: Maia Kealoha.

Kealoha es una niña actriz que no tiene experiencia notable en la pantalla grande o chica. La elección también parece corresponder a la nueva filosofía del estudio que buscar respetar la identidad cultural de sus personajes y contratar a actores que hagan de la misma comunidad que en sus historias (en este caso, una actriz con raíces Hawaianas). La actriz de voz original que prestó su voz a Lilo fue Daveigh Chase para el doblaje en inglés (que por cierto también es la misma niña que luego doblaría la versión en inglés de ‘El Viaje de Chihiro).

The Hollywood Reporter asegura que por ahora no hay información adicional sobre el elenco de la película. Dean Fleischer Camp, el director detrás de ‘Marcel the Shell With Shoes On’, permanece afiliado a la película que, de acuerdo al medio, está pensada como un lanzamiento para la pantalla grande.

Por supuesto, es posible que tome un tiempo antes de que tengamos un primer vistazo a cómo lucirá la película. Una de las dudas que despierta es cómo planea Disney animar o interpretar a Stitch. La traducción de un ‘perro alíen’ parece complicada. Si Disney toma la ruta de hacerlo hyper realista puede que pierda mucho de la química original del filme, que es una de las quejas que han tenido muchas de las versiones más modernas de live action hechas por el estudio.

‘Lilo y Stitch’ es quizás una de las joyas menos apreciadas de Disney. La película que se lanzó en 2022 es una de las historias animadas que, en su momento, rompió muchas de las tradiciones de los filmes del estudio. Por ejemplo, tiene como protagonistas a dos mujeres y una trama original que trabaja la idea de familia por fuera de los clichés en ese momento. La película recaudó más de $273.1 millones de dólares y en su momento esto le consiguió una secuela llamada ‘Stitch! The Movie’, junto con una serie animada. Y, sin embargo, el filme poco aparece o se menciona al recordar el ‘post renacimiento animado’ del estudio.

Con algo de suerte el live action de Lilo y Stitch probará ser mejor que los otros experimentos del estudio en el campo de los live action. Mientras se estrena esta adaptación puedes disfrutar de la serie original a través de Disney+.

Imágenes: Monatje ENTER.CO