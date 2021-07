¿Por qué ha demandado Scarlett Johansson a Disney por Black Widow?

De acuerdo con The Wall Street Journal, Johansson firmó un contrato que aseguraba que el estreno de Black Widow se haría de manera exclusiva en teatros.

Scarlett Johansson fue, durante casi una década, Natasaha Romanoff. Aunque la actriz no era para nada desconocida antes de su ingreso al MCU, no se puede negar que fue su participación en estas películas la que led dio una visibilidad enorme. Aunque el futuro del personaje en la franquicia no estaba en piedra, un evento reciente parece confirmar que Black Widow no regresará más al MCU: la actriz ha presentado una demanda contra Disney.

¿Por qué ha presentado la demanda?

La razón principal está en la decisión de lanzar la película de ‘Black Widow’ a través de Disney+.

¿Qué tiene de malo haber lanzado Black Widow en la plataforma?

De acuerdo con The Wall Street Journal, Johansson firmó un contrato con la compañía que aseguraba que el estreno de la película se haría de manera exclusiva en teatros. Más importante, que le daba a la actriz una bonificación por el desempeñó final de la película en la taquilla mundial, que en última instancia determinaría el salario de la actriz.

¿Entonces recibió menos dinero?

Sí. La recaudación en taquilla de ‘Black Widow’ ha sido de tan solo 318 millones de dólares a nivel global. Para dar una idea de lo ‘mal’ que le ha ido en taquilla, ‘Capitana Marvel’ (la película antes de Avengers: Endgame’) logró recaudar en taquilla 1.128 millones de dólares. Black Widow también tiene la peor segunda semana de estreno en la historia del MCU y perdió contra ‘Space Jam’ en taquilla…

¿Cuánto menos?

De acuerdo con el reporte, al menos 50 millones de dólares.

¿Y la actriz culpa al estreno en Disney+?

Es parte del problema. Al igual que las cadenas de cine, la actriz asegura que el lanzamiento en simultaneo afectó el rendimiento de la cinta y, por lo tanto, el salario final que recibió por el filme. Pero también está el hecho de que ella no está viendo una compensación por la recolección de la película en la plataforma de streaming, al mismo tiempo que asegura que el estudio nunca se acercó a renegociar con la actriz los términos cuando se tomó la decisión de realizar el lanzamiento de manera simultánea.

¿Qué puede pasar ahora?

La demanda es importante, porque puede suponer problemas para el estudio y los acuerdos con otros actores. Hasta el momento Marvel Studios ha asegurado que no planea lanzar futuras películas del MCU de manera simultánea en Disney+. Una buena razón puede estar precisamente en evitar estos problemas.

