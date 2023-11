Daisy Ridley promete que su próxima película de ‘Star Wars’ no es lo que los fans esperan

Para nadie es secreto que Rey (Daisy Ridley) no es el personaje más popular de la saga de Star Wars. Muchos fans no han podido olvidar el fiasco de ‘Rey Skywalker’. Sin embargo, Lucasfilm y Disney quieren darle una segunda película y anunciaron un filme que traerá de regreso a la Jedi. Pero, desde ya, Ridley está aclarando ciertas cosas pata los fans: su próxima película no es lo que ellos esperan.

En una entrevista para Collider la actriz confesó que está nerviosa por su regreso a la franquicia. “No es lo que esperaba “estoy muy emocionada. La historia es realmente genial. Estoy esperando leer un guion porque, obviamente, no tengo otras actualizaciones. No es lo que esperaba, pero estoy muy emocionado«.

Por ahora no hay muchos detalles sobre la próxima película en la que participará Ridley. El guion del filme estará a cargo de Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’ y será dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy (‘Ms. Marvel’). La historia tendrá lugar después de los eventos en ‘Star Wars: Rise of Skywalker’ y contará la historia de Rey restableciendo la orden Jedi después de su destrucción a manos de Kylo Ren.

Te puede interesar: Explicando la nueva cronología de Star Wars: de Dawn of Jedi a New Jedi Order

Lo poco que sabemos tampoco parece indicar si la cinta será parte de una nueva trilogía. Después de la recepción mixta que tuvieron los filmes más recientes los ejecutivos del estudio aseguraron que parte de su estrategia de los próximos años era de alejarse de este modelo y apostar a más historias en solitario. De acuerdo con Riley el filme que se le propuso era solo una historia y no parte de alguna trilogía.

“Conozco la trama de la película y que es una sola historia. Eso no quiere decir que sea todo lo que se filmará, pero eso es lo que me dijeron. Y me imagino que será la próxima película, creo. Quiero decir, de nuevo, no sé, huelgas de escritores y todo, qué tan rápido todo comenzará de nuevo. Pero sí, hasta ahora conozco la historia de una película y creo que la gente estará muy emocionada”.

Noticia en desarrollo.

Imágenes: Lucasfim