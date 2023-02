¿Cuántas escenas post créditos tiene Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Entramos en la semana de preparación antes de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ llegue a la cartelera. Este lunes también se realizó la premiere y alfombra roja del filme y aunque las reseñas y spoilers del filme se mantienen bajo embargo por al menos una semana más, algunos pequeños detalles han salido a la luz.

Uno de ellos es el número de escenas post créditos que tiene la película. Y sugerimos que no tomen mucha gaseosa al momento de entrar a la sala, porque si no quieren perderse nada de lo que muestra tendrán que permanecer un buen rato después de los créditos: Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene dos escenas post créditos.

¿Cuánto tiempo dura Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

La nueva de Ant-Man tiene una duración de dos horas y cinco minutos. Está dentro del promedio de las películas del MCU.

¿Vale la pena ver las escenas post crédito?

Lo más seguro es que sí. Usualmente cuando una película del MCU tiene dos escenas post crédito una de ellas es de tipo chiste (por ejemplo, el video educacional del Capitán América) y otra ofrece un vistazo a lo que tiene planeado la franquicia para sus próximas historias (la primera aparición de Thanos después de la primera película de los Vengadores).

¿Qué podemos esperar de las escenas post crédito?

Considerando que esta película es el inicio de la fase cinco del MCU, la escena post crédito seguramente presentará el siguiente objetivo de Kang en su búsqueda por gobernar el multiverso. Sabemos que este no será el final del camino en su choque contra los vengadores, principalmente porque la próxima película del grupo de héroes es ‘La Dinastía Kang’. También esperamos que el villano comience a aparecer de manera más frecuente en la fase cinco del MCU, así que no debería sorprender que la escena post créditos sea el acto de apertura de ‘La Dinastía Kang’ con él preparándose para su invasión a la tierra.

Imágenes: Marvel Studios