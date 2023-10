Crunchyroll le está apostando a una de las palabras favoritas de todo buen amante del anime: gratis. El servicio de streaming anunció esta semana el lanzamiento de un ‘canal vía streaming’ de anime que funcionará las 24 horas.

¿Por qué está apostando Crunchyroll a mostrar anime gratis? La plataforma simplemente está siguiendo el ejemplo de otros servicios de streaming que están buscando generar ingresos a través del modelo con anuncios. Las personas que entren al servicio no tendrán que pagar nada por ver el contenido, pero se encontrarán con comerciales de tanto en tanto.

Y si suena bastante bien, entonces acá es donde comenzamos a desanimarlos un poco. Para empezar, el servicio solo estará disponible en los Estados Unidos. ¿Por qué no lanzarlo también en Latinoamérica? La razón es que el catálogo de shows disponibles consistirá de una colección de animes doblados al inglés como ‘Horimiya’, ‘Ranking of Kings’, ‘Moriarty the Patrio’, ‘Psycho-Pass’, ‘Arifureta’, ‘Fairy Tail’, ‘To Your Eternity’ y ‘Code Geass’.

Los más atentos podrán notar algo particular en la selección de shows: no hay una sola serie de temporada. El catálogo estará principalmente compuesto por shows ‘viejos’ pertenecientes a la colección de Crunchyroll.

¿Hay algo más para agregar? ¡Ah sí! El canal ‘gratuito’ de anime de Crunchyroll no estará disponible por Internet, sino que solo podrá verse desde dispositivos a los que se puedan agregar aplicaciones o canales como la plataforma de LG Channels, Roku o Amazons Freevee.

Si somos honestos, la nueva propuesta de Crunchyroll parece ser la peor manera de ver anime en 2023. La cantidad de limitaciones no compensa en lo más mínimo el hecho de que se trate de una alternativa gratuita, en especial al considerar que vivimos en un momento en el que es posible encontrar prácticamente cualquier serie en el idioma original por demanda. No solo esto, sino que servicios como Netflix, Amazon e incluso Star+ hoy ofrecen una opción numerosa de shows anime (algunos incluso con transmisión simultanea).

En los últimos años Crunchyroll ha disminuido los beneficios gratuitos que ofrece. Cuando fue lanzada la plataforma permitía ver cualquier episodio una semana después de que fueran estrenados. Sin embargo, desde hace un año los animes de temporada no están disponibles para usuarios gratuitos e incluso algunos animes populares (como por ejemplo Re: Zero) ya no pueden ser vistos sin una suscripción.

Imágenes: Crunchyroll