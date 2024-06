Confirmado: la película de Los 4 Fantásticos ocurrirá en un ‘universo alterno’ al del MCU

Si hay un proyecto con el que Marvel no puede fallar es su película de ‘Los 4 Fantásticos’. La cinta no solo tiene la tarea de recuperar la fe hacía la próxima fase de proyectos del MCU, sino que también de corregir los errores de las dos previas adaptaciones. En 2024 hemos recibido una tanda importante de información sobre la próxima película de Marvel, pero esta semana Kevin Feige finalmente ha entregado una pista importante sobre su lugar en el multiverso de Marvel:

‘Los 4 Fantásticos’ no tiene lugar en el universo principal del MCU

La confirmación la entregó el mismo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, a través del podcast oficial de Marvel.Allí se le preguntó si la película de ‘Los 4 Fantásticos’ tiene lugar en los años 1960, como ha sugerido muchas de las primeras piezas publicitarias del filme.

“SÍ, SÍ, definitivamente”, respondió Feige antes de dar una pista adicional sobre la película. “Es una película de época y también hay otra pieza de publicidad que lanzamos, con Johny Storm volando en el aire y haciendo un símbolo de 4. Hay una ciudad con rascacielos en esa imagen y hubo muchas personas inteligentes que notaron que el paisaje no lucía exactamente como Nueva York o la ciudad que existió en los 60 en nuestro mundo. Y esas observaciones son bastante inteligentes, diría yo”.

zEste es el poster que menciona Feige y que confirmaría que los 4 Fantásticos no están en este universo.

¿Qué significa que la película de ‘Los 4 Fantásticos’ no tenga lugar en el universo principal del MCU?

Desde el inicio de la fase 4 del MCU Marvel ha intentado ser claro en que el núcleo común de muchas de sus historias es el concepto del multiverso. La idea ha sido clave para proyectos como ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’, ‘Spider-Man: No Way Home’ e incluso en las escenas post crédito de cintas como ‘The Marvels’ o ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

Sin embargo, ‘Los 4 Fantásticos’ será la primera película que no ocurra en el universo principal del MCU (al menos hasta la fecha). Se trata de un cambio importante, porque implica una nueva manera de ver su universo conectado de historias y puede tener unas implicaciones importantes para muchos de los proyectos a futuro de la franquicia de súper héroes.

Lo primero que permite la existencia de Los 4 Fantásticos en otro universo es evitar la pregunta que atormentó la existencia de Los Eternos: ¿Dónde estuvieron ellos durante todos los eventos en las películas anteriores? Este ha sido uno de los principales problemas del MCU que ha tenido que integrar a nuevos personajes en su universo de historias al mismo tiempo que encuentra excusas para justificar su ausencia en algunos de los eventos más importantes (como por ejemplo la batalla contra Thanos).

Quizás la pregunta más interesante que deja el tener una película de Marvel por fuera del universo principal de Marvel es qué ocurrirá en el futuro con estos personajes, en especial si el estudio apuesta por una secuela. Uno de los rumores sobre el futuro del MCU apunta a que Marvel utilizar ‘Avengers: Secret Wars’ para combinar muchos de los universos de Marvel en un nuevo ‘MCU’ al mismo tiempo que reinicia la línea de tiempo de la franquicia: esto le permitirá ignorar muchos de los problemas lógicos o incluso traer de regreso a héroes como el Capitán América, Black Widow o Iron Man (por supuesto con nuevos actores en estos roles).

Por ahora la película de ‘Los 4 Fantásticos’ tiene programado su estreno en julio 25 de 2025. La cinta contará con la participación de Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Ebon Moss-Bachrach como La Mole y Joseph Quinn como Johnny Storm.

Imágenes: Marvel Studios