¿Con ganas de cine? estas son las 10 mejores películas de 2023

En lo que a gustos de cine respecta todo es muy subjetivo. Por eso uno de los mejores momentos al final del año es ver las listas de ‘mejores filmes’ y sentarse a disfrutar la sección de comentarios entre cinéfilos y fans casuales. Estamos hasta ahora en la primera semana de diciembre, pero la National Board of Review of Motion Pictures (NBR por sus siglas en inglés) ya entregó su listado de los 10 mejores filmes de año.

La organización sin animo de lucro es considerada como una de las organizaciones con más reputación en lo que al séptimo arte respecta. De hecho, cada año en diciembre hacen pública su lista de 10 películas favoritas que suele ser un precedente de los mismos filmes que luego tendrán nominaciones al Óscar. Así que si estás buscando una lista de las películas de este año que deberías ver, quizás la selección de las 10 mejores películas de la NBR sea el mejor lugar para hacerlo.

Un detalle importante: la selección de la NBR no tiene algún orden particular, sino que simplemente reúne 10 filmes. Dicho, esto, la organización sí selecciona a una de estas películas como ‘la mejor’ de 2023 (que revelaremos en este artículo).

Barbie

La cinta de Mattel pasó de ser un meme a uno de los proyectos más exitosos del año. Esta historia de una muñeca sufriendo una crisis de identidad movió uno de los fenómenos más importantes de 2023.

Oppenheimer

Por supuesto no podríamos tener a Barbie sin su contraparte. Oppenheimer es un drama histórico enfocado en la vida del creador de la bomba atómica, poniendo énfasis en su conflicto moral por crear el arma de destrucción masiva jamás creada… y algunos problemas personales.

The Boy and the Heron

La cinta más reciente del director Hayao Miyazaki y de estudio Ghibli. El filme tiene como centro a Mahito Maki, un niño que debe soportar la muerte de su madre, la nueva vida y familia de su padre y una garza que no deja de molestarlo. Como dato curioso, la NBR también lanza una lista de ‘lo mejor’ en cada categoría y su mejor película animada es ‘Spider-Man: Across the Multiverse’ (que no está en su lista de las 10 mejores películas).

Ferrari

Este filme autobiográfico está inspirado en la vida de Enzo Ferrari, el fundador de una de las marcas de vehículos más famosas del mundo. La cinta está protagonizada por el actor Adam Driver, mejor conocido por su rol como Kylo Ren en la franquicia de ‘Star Wars’.

The Holdovers/Los Que Se Quedan

Una de las películas más silenciosas, pero que es seguro que comiencen a causar ruido conforme nos acerquemos a la temporada de Óscars. Se trata de una comedia con una promesa bastante única: un profesor de inglés es obligado a acompañar a un grupo de estudiantes que no tienen dónde ir en Navidad… en una fiesta de final año a la que nadie quiere ir o asistir.

The Iron Claw

Protagonizada por Zac Efron esta película es un drama biográfico inspirado en la vida del luchador profesional Kevin Von Erich y su familia. El filme todavía no ha sido lanzado de manera oficial en cartelera (comienza a exhibirse en los teatros de Estados Unidos este 8 de diciembre) pero los críticos que han visto el filme en festivales de cine desde ya la alaban como uno de los mejores filmes del año.

Maestro

¡Puedes ver esta película ya por streaming! Maestro se estreno hace tan solo unas semanas en Netflix y desde ya está causando varías conversaciones. El filme está inspirado en la vida de Leonard Bernstein. Fue el primer director de orquesta nacido en los Estados Unidos que obtuvo fama mundial, célebre por haber dirigido la Orquesta Filarmónica de Nueva York. La película está protagonizada por Bradley Cooper, a quien muchos recordarán por su rol en la cinta ‘A Star Is Born’.

Past Lives

Una de las películas que fan la cuota internacional a la lista. El filme surcoreano es una historia de romance que sigue la relación de dos amigos y su vida por 24 años: las relaciones que terminan, la separación y las personas con las que estamos conectados de manera inevitable.

Poor Things

Una de las cintas más extrañas y amadas de 2023. ‘Poor Things’ es una comedia negra protagonizada por Emma Stone como Bella: una mujer joven a la que se le da vida (al mejor estilo de Frankenstein) en medio de un experimento. Por supuesto Bella tiene muchas cosas más que decir que el monstruo de horror, demandando a su creador que la deje ser libre y permita conocer el mundo.

Killers of the Flower Moon

La mejor película del año, de acuerdo con la NBR, Killers of the Flower Moon es la cinta más reciente del director Martin Scorcese. La película cuenta con un elenco de primera encabezado por Leonardo Di Caprio y Robert De Niro, que cuenta la historia de una asesinatos misteriosos en los años 20 que tienen como objetivo a miembros de la tribu indígena Osage de los Estados Unidos.

