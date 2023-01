Cómo y cuándo ver las nominaciones a los premios Óscars 2023

El próximo martes, 24 de enero, la Academia revelará a los nominados de los premios Óscars 2023. Y aunque las elecciones de cada año suelen decepcionar más que interesar a la audiencia (o la ceremonia resulta más interesante por los escándalos que la acompañan) la curiosidad no puede abandonar a los amantes del cine.

Así que la pregunta que queda es ¿dónde y cuándo puedes ver las nominaciones a los premios Óscars? No hay problema. En ENTER.CO te entregamos todo lo que debes saber para programarte y no perderte el anuncio.

¿Cuándo ocurrirán las nominaciones a los premios Óscars?

El evento de anuncio se realizará el próximo martes, 24 de enero a las 8:30 ET y hora Colombia.

¿Dónde ver las nominaciones a los Óscars 2023?

Por desgracia, seguimos sin una alternativa para ver las nominaciones en español. Hay algunas alternativas ‘legales’ para ver el evento a través de portales como Goodmorningamerica.com, ABC News Live y Disney+, pero a menudo necesitas un VPN para poder acceder a ellos. Para fortuna de nosotros en este lado del hemisferio la misma mañana de los anuncios YouTube suele estar poblado de canales que retransmiten el anuncio.

¿Cuándo van a ser los premios Óscars 2023?

Este año los ganadores serán anunciados el 12 de marzo.

¿Dónde se pueden ver los premios Óscars 2023?

Al momento de publicación de este artículo no hay muchas alternativas legales. De nuevo, si cuentas con un VPN y acceso puedes verlos a través de servicios como ABC.com, Hulu Live TV y YouTubeTV. La esperanza es que este año Star+ tome la batuta y sea el remplazo para Hulu, aprovechando que la plataforma ya cuenta con eventos deportivos en vivo.

¿Quién será el anfitrión de este año?

El anfitrión de los premios Óscars 2023 será el comediante y personalidad de TV Jimmy Kimmel, que regresa por tercera vez a dirigir el show.

¿Qué películas son las favoritas para llevarse el premio principal este año?

La películas que están liderando la Carrera son ‘Avatar: The Way of Water’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘Elvis’, ‘Everything Everywhere All at Once’, ‘The Fabelmans’ y ‘The Banshees of Inisherin’. Pocas sosrpresas se esperan en esta categoría.